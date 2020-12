Nach dem Tötungsdelikt in Bolligen BE versammeln sich Freunde und Verwandte am Mittwoch zu einer Mahnwache vor dem Haus der Verstorbenen.

Mitten in der besinnlichen Weihnachtszeit fallen Schüsse in Bolligen BE: Am 25. Dezember wird die 38-jährige M.G.* in ihrer Wohnung erschossen. Mutmasslicher Täter ist ihr Freund M.A.*. Er wird noch am Tatort festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.