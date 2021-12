Überraschende Wendung – Die «Anti-Stau-Initiative» ist doch nicht tot – aus Angst vor der Volksstimme

Überall, wo sich der Verkehr staut, soll den Autos mehr Platz geschaffen werden. Also mehr Strassen, mehr Beton und mehr Raum für das sonst schon sehr dominante , qualmende Blechgefährt. Kein individuelles Fortbewegungsmittel verfügt über so viel Raum und eine derart breite Infrastruktur wie das Auto. Nimmt man eine Strasse in der Stadt als Beispiel, gehört über 90 Prozent des öffentlichen Raumes den Autofahrern und -fahrerinnen . Um den Rest prügeln sich Fussgänger und Fussgängerinnen , Radfahrer u nd Radfahrerinnen u nd neuerdings E-Scooter-Fahrer und -Fahrerin . Für die Junge SVP ist das aber nicht genug. Sie will mit ihrer Initiative das Auto über alles andere stellen und dies gesetzlich verankern.