Heerbrugg: Familienpark wird zum Treffpunkt für Chaoten

1 / 5 Im Schmidheiny-Park finden ab und zu Events statt. Die angrenzende Wohnsiedlung leidet darunter. Privat Ein Anwohner fotografierte die Zustände im Pärkli über die letzten Jahre. Privat Die Feiernden lassen gerne ihren Abfall zurück. Privat

Darum gehts In Heerbrugg fanden über Ostern mehrere Partys statt.

Anwohnerinnen und Anwohner leiden unter dem Lärm und Folgen der Veranstaltungen.

Zwei betroffene Männer erzählen von den Zuständen im Dorf.

Die Gemeinde und die Polizei halten keine zusätzlichen Massnahmen für notwendig.

Am Osterwochenende fanden bei einem Café in Heerbrugg SG mehrere Partys statt. Was für die Besuchenden ein toller Ausgang gewesen sein mag, ist für die Anwohnerinnen und Anwohner zur Tortur geworden. Wiederholt finden Events und Partys in Heerbrugg statt. Nicht nur mit Lärm bis spät in die Nacht hat die Wohnsiedlung zu kämpfen, sondern auch mit der «Sauerei», die bei den Veranstaltungen hinterlassen wird. Zwei Männer haben genug davon und schildern die letzten Vorkommnisse.

«Was hier zu und hergeht, kann nicht mehr sein», so ein 61-jähriger Mann aus Heerbrugg. Er habe nichts dagegen, wenn es ab und zu etwas lauter sei, aber an einem gesetzlichen Feiertag gehe so etwas nicht. Die Musik sei bis in die benachbarten Dörfer zu hören gewesen. «Das ist unter aller Sau», so der Mann. Wieso solche Events mitten im Dorf stattfinden müssen, versteht der 61-Jährige nicht: «Im Riet hat es doch genug Platz und dort wird niemand gestört.»

«Es gehen Mütter mit ihren Kindern hin, daneben sitzen Kiffer und Dealer»

Nicht nur dem 61-Jährigen reicht es. Ein Anwohner des Schmidheiny-Parks findet keine Worte für die Geschehnisse im Pärkli. «Es ist verheerend», sagt er. Der Park sei als Ort für alle gedacht gewesen. «Am Mittag gehen Mütter mit ihren Kindern dort hin und daneben sitzen Kiffer und Dealer.» Der Anwohner hat dafür kein Verständnis. Leere Bierflaschen, gebrauchte Kondome und Abfall schmücken die Bänkli des Parks vor allem nach Veranstaltungen am Wochenende. Für den Anwohner ist der Schmidheiny-Park zum «Park der Schande» geworden.

Die beiden Anwohner haben bereits das Gespräch mit der Gemeinde gesucht, ihre Versuche seien jedoch erfolgslos geblieben. «Wir wurden ignoriert», so der 61-Jährige. Die ganze Wohnsiedlung sei betroffen und halte zusammen. Unter Tränen erzählt der Heerbrugger: «Uns wurde sogar gesagt, wenn es uns nicht passt, sollen wir wegziehen.» Über die Feiertage wollen die beiden Männer künftig verreisen, um dem Lärm zu entfliehen.

Polizei und Gemeinde sehen keinen Handlungsbedarf

Am Osterwochenende gingen zwei Ruhestörungen bei der Kantonspolizei St. Gallen ein. «Am Gründonnerstag erhielten wir um 22.04 Uhr einen Anruf, da noch Musik lief», so Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei SG. Beim Eintreffen der Polizei war diese bereits aus und der Veranstalter am Aufräumen. «Die Veranstaltung vom Sonntagnachmittag war bewilligt», so Schneider. Folgend gab es am Wochenende keine Verstösse.

Christian Sepin, Gemeindepräsident Au und Heerbrugg, hält beim Park keine zusätzlichen, besonderen Massnahmen für nötig. «Eine Beiz kann gewisse Sachen machen, so lange sie sich an das Gesetz hält», so Sepin. Trotzdem wird die Gemeinde der Sache nachgehen. Die Events im Schmidheiny-Park seien bewilligt und finden ab und zu statt. «Wenn man nebenan wohnt, sollte man das akzeptieren», sagt Sepin.

