Pille danach: «Die Apothekerin sagte, ich würde ein Geschenk Gottes vernichten»

Um die «Pille danach» zu bekommen, muss in der Schweiz in Apotheken ein obligatorisches Beratungsgespräch stattfinden. Der Apothekerverband stellt klare Richtlinien, wie ein solches Gespräch abzulaufen hat.

In der Schweiz müssen Betroffene in der Apotheke obligatorisch ein Beratungsgespräch haben und ein Abgabeformular ausfüllen, um die «Pille danach» zu erhalten.

Das Kondom hat versagt, die Pille wurde vergessen oder das Hormonpflaster hat nicht richtig geklebt? Beim Geschlechtsverkehr kann vieles schiefgehen. Für Frauen, die das Risiko einer Schwangerschaft nicht auf sich nehmen wollen oder können, gibt es in der Schweiz die Option der «Pille danach». Diese kann in den Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft verhindern.

In der Schweiz sind eine obligatorische Beratung und das Ausfüllen eines Abgabeformulars Pflicht, bevor man die «Pille danach» in Apotheken einnehmen kann. Dieser Ablauf soll Betroffene über die Risiken der «Pille danach» informieren – doch 20-Minuten-Leserinnen berichten von zweifelhaften Fragen, Vorwürfen und Moralpredigten der Apotheken. Laut Apothekerverband Pharmasuisse gebe es jedoch klare Richtlinien für den Abgabe-Prozess.

«Die Apothekerin fragte mich, in welcher Stellung ich Sex hatte»

J.F. (40) hatte bereits Erfahrungen mit dem Kauf der «Pille danach»: Ein ehemaliger Liebhaber habe das Kondom beim Sex bewusst reissen lassen, da er Kinder haben wolle, so F. «Ich war entsetzt und bin danach direkt zur Apotheke, um die ‹Pille danach› zu holen», erzählt sie. Sie sei in ein Kämmerchen geführt und von der Apothekerin beraten worden. «Das Gespräch verlief eigentlich recht angenehm, aber als sie fragte, in welcher Stellung ich denn Geschlechtsverkehr gehabt hätte, war ich schon etwas verwirrt», sagt F. Das hätte sie komisch gefunden, zumal die Apothekerin auch nicht gesagt habe, weshalb sie das wissen müsse.

«Sie wollten mir nicht glauben, dass ich nicht schwanger bin»

Unangenehmer verlief die Abgabe bei der 23-jährigen Svenja. Als sie in der Notfallapotheke eines Spitals Bescheid gab, dass sie ihre Menstruation seit längerer Zeit nicht gehabt habe, weil sie erst kürzlich die Pille abgesetzt hatte, sei sie an die Gynäkologie verwiesen worden. «Dort musste ich eine Urinprobe für einen Schwangerschaftstest abgeben – obwohl ich sagte, dass ich seit längerer Zeit keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt hatte», erzählt Svenja. Sie habe sich dadurch überhaupt nicht ernst genommen gefühlt.

«Die Apothekerin fragte mich, ob ich Kondome nicht kennen würde»

Die 24-jährige C.G. musste bereits mehrere Male zur «Pille danach» greifen, da sie nur mit Kondom verhüte. Für sie sei es jedes Mal eine unangenehme Situation. Doch ein Apothekenbesuch sei ihr stark in Erinnerung geblieben: «Ich fragte die Apothekerin nach der ‹Pille danach› und diese erwiderte, ob ich denn keine Kondome kenne», erzählt G. Sie habe der Apothekerin versucht zu erklären, dass gerade das geplatzte Kondom ja das Problem sei. Eine Diskussion um die Wahrscheinlichkeit eines geplatzten Kondoms sei ausgebrochen, mitten in der Apotheke mit zahlreichen Zuhörenden. «Schlussendlich wurde es mir so unangenehm, dass ich der Apothekerin sagte, dass ich ihr sicher nicht erklären müsse, wie ich Geschlechtsverkehr habe, und bin in eine andere Apotheke gegangen», so die 24-Jährige.