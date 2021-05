Neue Zahlen - Die Arbeitslosenquote in der Schweiz sinkt

Die Arbeitslosenquote ist in der Schweiz im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,4 Prozent gesunken.

Jugendarbeitslosigkeit sinkt stark

Die Jugendarbeitslosigkeit verringerte sich im April 2021 um 1457 Personen auf 14’104. Im Vergleich zum März ist das ein Rückgang von 9,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt das Minus 3087 Personen oder 18 Prozent. Der Bund erfasst in der Kategorie die 15- bis 24-Jährigen. Die Zahl der Arbeitslosen in der Kategorie der 50- bis 64-Jährigen ging um 1113 Personen oder 2,4 Prozent auf 44’373 Menschen zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das eine Zunahme um 4137 Personen – ein Plus von 10,3 Prozent.