14 Arbeitstage pro Jahr weniger – Die Arbeitszeit sinkt – doch fast niemand merkt etwas davon

Arbeitszeit sinkt europaweit

In ganz Europa hat die Arbeitszeit zwischen 2010 und 2020 um rund acht Prozent abgenommen. In Deutschland hat die Arbeitszeit in zehn Jahren etwas weniger abgenommen als in der Schweiz – um 6,6 Prozent. In anderen Ländern war der Rückgang aber grösser. So sank die jährliche Arbeitszeit in Italien um 12,3 Prozent, in Österreich um 9,8 Prozent und in Frankreich um neun Prozent.