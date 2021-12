Winter-RS – Die Armee verhängt eine Urlaubssperre und setzt auf Home-Office

Am 17. Januar beginnt die Winter-RS 2022. Durch die Tests vor dem Einrücken soll sichergestellt werden, dass nur Armeeangehörige mit einem negativem PCR- oder Antigen-Test in die Schweizer Kasernen einrücken. Die zukünftigen Rekrutinnen und Rekruten wurden in einem Brief dazu aufgerufen, sich vor dem Einrücken bei ihrem Hausarzt oder in einem Testcenter testen zu lassen. Die Kosten für den Test werden durch die Schweizer Armee zurückerstattet, wie die Armee in einer Medienmitteilung schreibt.