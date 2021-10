Europa- und Conference League : Die AS Roma wird von Bodø/Glimt deklassiert – Seoane ohne Sieg

Am Donnerstag standen in Europa mehrere Schweizer im Einsatz. So verlief der Abend in der Europa respektive Conference League. Die Übersicht.

1 / 5 Mourinho und die Roma sehen alt aus in der Conference League. NTB via REUTERS Seoane wollte mit Leverkusen auf die Klatsche gegen Bayern reagieren. REUTERS Mit Betis Sevilla wartete aber ein weiterer Topclub. AFP

Darum gehts In der Europa-, respektive Conference League sind zahlreiche Schweizer im Einsatz.

Wir zeigen, wie die Akteure brillierten oder unauffällig agierten.

Roma kassierte eine Klatsche in Norwegen

Betis Sevilla – Leverkusen

Bayer Leverkusen bleibt in der Europa-League-Saison ungeschlagen. Vier Tage nach dem 1:5 in der Fussball-Bundesliga gegen den FC Bayern München gelang dem Werks-Club mit Trainer Gerry Seoane am Donnerstagabend bei Betis Sevilla ein 1:1 (0:0). Durch das Remis verteidigte das Team nach dem dritten Spieltag seine Tabellenführung in der Gruppe G mit sieben Zählern erfolgreich. Auf Platz zwei sind weiter die punktgleichen Andalusier. Robert Andrich (82.) rettete mit seinem Treffer das Unentschieden für Bayer. Sevilla war durch Borja Iglesias (75.) in Führung gegangen. Er verwandelte einen von Leverkusens Verteidiger Jeremie Frimpong verursachten Handelfmeter.

Fenerbahce – Royal Antwerpen

Für einmal konnte Michael Frey seinen Torriecher nicht unter Beweis stellen. Sein Team holte auswärts in Istanbul aber trotzdem einen Punkt. Frey stand 70 Minuten auf dem Feld, hatte aber keinen Abschluss zu verzeichnen.

Feyenoord – Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat die zweite Niederlage in der neuen Europa Conference League kassiert. Der Fussball-Bundesligist verlor am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (1:2). Das Team von Trainer Urs Fischer verpasste den möglichen Sprung an die Spitze der Gruppe E und muss stattdessen mit drei Punkten aus drei Spielen um das Weiterkommen bangen. Alireza Jahanbakhsh (11. Minute), Bryan Linssen (29.) und Luis Sinisterra (76.) erzielten die Treffer für Feyenoord. Taiwo Awoniyi (35.) war für die Berliner vor 45’000 Zuschauern erfolgreich, die nach zuvor vier Pflichtspielsiegen erstmals wieder verloren.

FK Bodø/Glimt – AS Roma

Unfassbar – die AS Roma wird von Bodø/Glimt auseinander genommen. Gleich mit 6:1 gewannen die Norweger gegen das Team von Star-Coach José Mourinho. Mit Ola Solbakken und Erik Botheim erzielten gleich zwei Akteure einen Doppelpack. Botheim bereitete gegen das Team aus der italienischen Hauptstadt auch noch drei Treffer vor.

Sparta Prag – Lyon

Shaqiri spielt am Abend noch gegen Sparta Prag.

Eintracht Frankfurt – Olympiakos Piräus

Der Nati-Spieler Djibril Sow spielt gegen Piräus.

Ferencvaros Budapest – Celtic Glasgow

Albian Ajeti spielt mit Celtic gegen Ferencvaros Budapest.

West Ham – Genk

Für den Ex-Sion-Spieler Bastien Toma geht es gegen West Ham.

Sturm Graz – San Sebastian

Was zeigt Ex-YB-Spieler Gregory Wüthrich mit Graz gegen Real Sociedad?

