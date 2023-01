Aargau: Asylunterkünfte werden knapp – Regierungsrat ruft Notlage aus

In den nächsten Wochen sei weiterhin mit täglichen Zuweisungen von insgesamt rund 20 Schutzsuchenden aus der Ukraine und weiteren Asylsuchenden zu rechnen, wie der Kanton Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.

In den nächsten Wochen sei weiterhin mit täglichen Zuweisungen von insgesamt rund 20 Schutzsuchenden aus der Ukraine und weiteren Asylsuchenden zu rechnen, wie der Kanton Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Mit der Ausrufung der Notlage schaffe sich der Regierungsrat zusätzliche Handlungsmöglichkeiten, um die benötigten Plätze für geflüchtete Personen sicherzustellen. Im Vordergrund stehe die Schaffung von unterirdischen Sanitätsstellen.

Zivilschutz für die Betreuung in den Unterkünften

Der Kanton Aargau hat in den letzten Monaten rund 1000 zusätzliche Plätze in kantonalen Unterkünften geschaffen und die verfügbaren Plätze bereits verdichtet. Der kantonale Sozialdienst werde in den nächsten Monaten weitere Unterkünfte wie Mehrfamilienhäuser, ehemalige Hotels und leerstehende Pflegeheime anmieten.