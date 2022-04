Bundesrätin Karin Keller-Sutter : «Die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine klappt gut»

Die Justizministerin vergleicht die Schweiz in einem Interview mit einer Tinguely-Maschine: «Es dauert, bis sie läuft. Aber dann funktioniert sie.»

Rund 22’000 Flüchtende aus der Ukraine haben sich bereits in der Schweiz registriert. Die Aufnahme klappe bis her «gemessen an der Herausforderung» gut, sagt Justizministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». « Die Schweiz ist mit ihrem Föderalismus wie eine Tinguely-Maschine. Es dauert, bis sie läuft. Aber wenn sie einmal in Gang gekommen ist, funktioniert sie.»