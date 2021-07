Präsident auf Haiti erschossen : «Die Auftragskiller waren professionelle Söldner»

In Haiti hat der amtierende Regierungschef, nach dem Tod des Präsidenten, den Ausnahmezustand ausgerufen. Ein Belagerungszustand wird unter anderem zu Kriegszeiten verhängt – die Lage sei aber unter Kontrolle

Mitglieder des Militärs wurden in der Nähe des Spitals gesehen, in dem die Witwe Martine Moïse behandelt wird.

Ein Belagerungszustand kann in, von Kriegshandlungen betroffenen, Städten und Provinzen verhängt werden. Dem Militär und der Regierung wird derweil auch in zivilen Aspekten mehr Befugnis erlassen. Besondere Auswirkungen hat dieser vor allem auf die Freiheitsbeschränkung und Einschränkung der Grundrechte der zivilen Bevölkerung.

Opposition forderte Moïses Rücktritt

Moïse stand zuletzt unter heftigem Druck, die Opposition forderte seinen Rücktritt. Am Montag hatte der Präsident die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt gegeben, der Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte. Joseph erklärte nach der Ermordung Moïses, er habe nun die Verantwortung über die Führung des Landes. Proteste gegen den Verstorbenen haben Haiti in den vergangenen drei Jahren immer wieder lahmgelegt. Ihm wurden Korruption und Verbindungen zu gewalttätigen Banden vorgeworfen. Der Bananenunternehmer war so unbeliebt, dass man sich in Haiti sagte, er könne sich nicht vor die Tür trauen.