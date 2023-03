Villa von Siegfried und Roy: Intimer Einblick in das verrückte Haus

Siegfried Fischbacher starb im Januar 2021 mit 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, Roy Horn verstarb mit 75 Jahren im Mai 2020 an Komplikationen durch Covid-19. Im Februar diesen Jahres wurde das Anwesen von Tracy Spadafora und Jacob Taylor gekauft, bereits zwei Wochen später war es für drei Millionen Dollar wieder auf dem Markt. Die neuen Käufer: George und Brett Carden, die Besitzer des Carden International Circus.

Das Magier-Duo kurz nachdem sie das Haus in Las Vegas gekauft hatten.

Villa soll zu einer Art Museum werden

Gegenüber dem «Las Vegas Review-Journal» sagt George Carden, dass sie Siegfried und Roy persönlich gekannt haben und das Magier-Duo bereits Gast in ihrem Zirkus gewesen ist. Und Brett ergänzt: «Wir wollen das Haus für die Bevölkerung konservieren, es zu einer Art Schrein machen. Es ist ein Teil der Geschichte von Las Vegas.»

Das Anwesen in Las Vegas hat etwas mehr als 800 Quadratmeter Wohnfläche und allerlei ausgefallene Extras.

Siegfried und Roy haben sich auf einer Kreuzfahrt kennen gelernt, danach folgt eine Erfolgsgeschichte: Die beiden haben laut dem «Guardian» über eine Milliarde Umsatz mit dem Verkauf von Tickets für ihre Shows verdient, sind durch die Welt getourt und sogar vor Prinzessin Grace von Monaco aufgetreten. Zu ihren weiteren Zuschauern zählten drei frühere US-Präsidenten und ein Papst. Während 13 Jahren traten die beiden im Hotel Mirage am Las-Vegas-Strip auf, in einem eigens für sie gebauten Theater.

Tiger und Löwen wie Hauskatzen gehalten

Zu diesem Zeitpunkt haben dem Duo 55 Tiger und 16 Löwen gehört – die meisten davon hat Roy selbst mit einer Flasche aufgezogen. Roy fühlte sich den Grosskatzen sehr verbunden – er war überzeugt, in einem vergangenen Leben selbst eine gewesen zu sein, wie er 1999 einem Journalisten der «Vanity Fair» erzählt.

Bevor die Karriere der beiden 2003 mit einem Unfall bei einer Show endete, hatten die beiden Magier die erfolgreichste Show in Las Vegas.

Die Karriere der beiden endete mit einem Unfall an Roys 59. Geburtstag. Am 3. Oktober 2003 wurde der Entertainer von einem seiner weissen Tiger angegriffen und lebensgefährlich verletzt. In einem Interview mit «Entertainment Tonight» 2014 sprachen die beiden über den Vorfall. Roy ist sich sicher, dass der Tiger ihn gerettet habe – er habe einen Schlaganfall erlitten und der Tiger habe ihn deswegen von der Bühne gezogen.