Nach Kritik von Kantonsrätin – «Die Aussagen sind am Ziel vorbeigeschossen»

Das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St. Gallen setzt sich für mehr Frauen in der Armee ein. Für die dazu auf der Website publizierten FAQ erntete man harsche Kritik von SP-Kantonsrätin Karin Hasler: Sie bezeichnet diese als «Skandal» . Als Reaktion auf die Kritik wurden die FAQ mittlerweile gelöscht. Sehr zum Unmut des Vereins Frauen im TAZ (FiT): Der Verein nimmt in einem Instagram-Post Stellung, der auch auf der vereinseigenen Website publiziert wurde.

FiT zeigt sich enttäuscht

Man sei enttäuscht, dass die Diskussionen um die FAQ zu deren Löschung geführt habe, denn sie hätten vielen Frauen als wichtige Informationsquelle gedient, schreibt FiT. «Aus unserer Sicht sind die Aussagen von der Kantonsrätin Karin Hasler am Ziel vorbeigeschossen», heisst es weiter. Nochmals betont wird die Tatsache, dass die FAQ auf Fragen beruhten, die tatsächlich an Orientierungstagen gestellt worden sind.

Der Schritt in die Armee könne ungeahnte Unsicherheiten hervorrufen, so FiT. Genau deshalb brauche es die Informationskampagne des Kantons St. Gallen, um Fragen wie die in den FAQ stellen zu können, ohne dafür verurteilt zu werden. «Frau Hasler darf sich gerne selbst ein Bild davon machen, wie die Realität aussieht», schreibt der Verein.