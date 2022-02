Das sind die aussergewöhnlichsten Polizeiautos der Welt

Das Kräftemessen um den sportlichsten Polizeiwagen erfreut sich vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten besonderer Beliebtheit. Wie in Abu Dhabi mit dem Lykan HyperSport.

In Zürich patrouilliert ein Audi e-tron und in Basel übernehmen Tesla-Modelle besagte Aufgabe. Im internationalen Vergleich zählen jedoch beide Vollzeitstromer zu den «behäbigen» Streifenwagen.

Ford Mustang Mach-E (USA)

Dass die Polizeiflotten nicht vom Mobilitätsumschwung gefeit sind, zeigen vereinzelte Fahrzeuge aus Schweizer Polizeikorps. Es ist also naheliegend, dass Ford seinen rein elektrischen Mustang Mach-E global als Polizei-Serienfahrzeug anbieten will. Zuerst testeten britische Behörden das elektrifizierte Pony, nun gibts Interessensbekundungen aus Übersee.

Kurzerhand erhielt die Michigan State Police eine zum Streifenwagen umgerüstete Version des Fahrzeugs. Die Gesetzeshüter sollen jetzt bewerten, ob der Mach-E dem Polizeialltag gewachsen ist. Der Testwagen ist mit Allradantrieb und der Batterie für die Standardreichweite (400 Kilometer) ausgerüstet. Spätere Polizei-Serienversionen sollen aber die grosse Batterie für mehr Reichweite bekommen – sowohl bei den Modellen mit Heck- (610 Kilometer) als auch bei denen mit Allradantrieb (540 Kilometer).

Ford USA

Volvo V90 (Schweden)

Geräumig, komfortabel und sicher sind wohl die passendsten Attribute für einen Volvo V90. Ein guter Ruf allein macht aber noch kein Polizeiauto, zumindest nicht in Schweden. Im Königreich werden Fahrzeuge nur dann mit Blaulichtanlagen gekrönt, wenn sie einen anspruchsvollen Polizeifahrzeug-Eignungstest bestehen. Dieser beinhaltet: eine Hochgeschwindigkeitsnotfahrt, einen Hindernisparcours sowie einen Brems- und einen Elchtest. Neben dem Bestehen aller Kategorien werden hohe Standards in den Bereichen Komfort, Ergonomie und Qualität gefordert. Mit 9,2 von zehn möglichen Punkten erreichte der schicke Schweden-Kombi die höchste Bewertung aller Probanden.

Volvo

Spyker C8 Spyder (Niederlande)

Das zweitürige Cabrio, C8 Spyder, vom niederländischen Autobauer «Spyker Motors» ist das wohl skurrilste Polizeifahrzeug in unserer Top-10-Liste. Angetrieben wird der handgefertigte Sportwagen von einem 405 PS starken 4,2-Liter-V8-Motor aus dem Hause Audi, welcher seine Kraft über ein manuelles Sechsgang-Getriebe auf die Hinterräder überträgt. Diese schieben den «Politie-Blikvanger» innert 4,5 Sekunden vom Stand auf Tempo 100.

Auch auf der Autobahn kennt der 2006 vorgestellte Dienstwagen kaum natürliche Feinde. Denn: Während die meisten Fluchtfahrzeuge bei 250 km/h abgeriegelt sind, dreht die Tachonadel im Spyker bis 300 weiter. Leider – oder zum Glück der Verbrecher – blieb es mit der Vorstellung bis dato bei seinem einzigen Einsatz.

Classicdriver

Brabus CLS Rocket Polizeiauto (Deutschland)

Im Rahmen der deutschen Kampagne «Tune it! Safe!», einer Initiative zur Förderung von sicherem Tuning, hat das Bundesverkehrsministerium bei einem Projekt mit dem Tuner Brabus zusammengearbeitet. Das Ergebnis der ungewöhnlichen Kollaboration ist eine modifizierte Mercedes-Benz CLS-Klasse im Polizeilook. Das Brabus CLS Rocket Polizeiauto, so der Name des 730-PS-Monsters mit Twin-Turbo-V12-Motor, hat es zwar nicht in den offiziellen Fuhrpark der deutschen Exekutive geschafft, für einen Platz in unserem Ranking hats dennoch gereicht.

tune-it-safe.de

Lexus LC500 (Japan)

Die Polizei der Präfektur Tochigi – einer Region nördlich von Tokio – verkörpert mit ihrem Fuhrpark den Endgegner der japanischen Tuningszene und macht klar: Nicht alle Waffen haben einen Abzug oder Klingen, einige fahren mit viel PS und scharfen Kanten vor – so auch ihr legendärer Blaulicht-GTR. Vor rund einem Jahr haben die Gesetzeshüter Tochigis abermals aufgerüstet: in Form eines Lexus LC500 Coupé.

Angetrieben wird der keilförmige Bolide von einem 5,0-Liter-V8-Benzinmotor mit 471 PS und 540 NM, welcher Sprints aus dem Stand auf 100 km/h binnen 4,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h ermöglicht. Übrigens: Den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern hat die Lexus-Anschaffung keinen Yen gekostet. Die Edelkarosse wurde der Behörde vom Lexus-Geschäftsführer Kazuo Nakamura gestiftet.

GRS214_AEZRH

BMW M5 Competition (Australien)

Nicht nur die Polizei der Scheichtümer mag es schnell: Vor zwei Jahren leasten sich die australischen Gesetzeshüter in Victoria einen BMW M5 Competition. Das bayrische Geschoss verfügt dank 4,4-Liter-V8-Motor mit Doppelturboaufladung über 625 PS, welche es auf alle vier Räder überträgt. Standesgemäss ist der M5 komplett mit Polizei-Equipment ausgerüstet und mit einer Spezial-Folierung beklebt. Er bildet die Stossspitze der grösstenteils aus 530d-Modellen bestehenden Blaulichtflotte.

Allerdings gilt die Victoria Police in puncto Fuhrpark als experimentierfreudig: So nahmen die Australier erst kürzlich ein Model X in Betrieb. Neben dem E-Fahrzeug stehen ein Honda Civic Type R, ein Audi RS 4 Avant und ein Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé im Dienst.

Victoria_Police

Porsche 911 Carrera (Österreich)

Man muss keine Kontinentalreise antreten, um einen Sportwagen mit Blaulichtanlagen zu bestaunen, es reicht schon, über den Rhein zu fahren. Denn: Die österreichische Polizei erhielt 2017 einen 911er Carrera in den Farben Dunkelblau, Rot und Silber als Leihgabe vom Stuttgarter Sportwagenbauer. Dieser soll die fortgesetzte Partnerschaft der Behörden mit Porsche symbolisieren.

Dr. Helmut Eggert, ehemaliger Geschäftsführer von Porsche in Österreich, sagte bei der Übergabe: «Unsere Partnerschaft mit der Polizei hat eine lange Tradition», und fügte hinzu: «In den 1960er und 70er-Jahren war es nicht ungewöhnlich, ein Porsche Polizei- oder Gendarmeriefahrzeug mit Blaulicht zu sehen.» Der 370 PS starke Porsche jagt noch heute Raser auf den Autobahnen der Alpen-Republik, – wenn es sein muss mit bis zu 293 km/h.

Porsche

Lamborghini Huracán (Italien)

Ciao Bella: Nach acht Jahren Einsatzzeit und 150'000 gefahrenen Kilometern hat die italienische Polizei ihr bekanntestes Auto, einen Lamborghini Gallerdo, ausgemustert. Getrauert wird im Land, wo die Zitronen blühen, aber nicht. Denn: Der Gallerdo-Nachfolger ist bereits bestimmt und trägt ebenfalls das Stier-Wappen: Im Beisein des Ministerpräsidenten nimmt die italienische Polizei einen Lamborghini Huracán in Dienst.

Dieser fährt mit V10-Motor und 610 PS für das Gute: Zu seinen Kernaufgaben zählt unterdessen nicht mehr die Verbrecherjagd, sondern heikle und schnell zu erledigende Organ- und Blut-Transporte. Erst kürzlich retteten Beamte einen Patienten der Gemelli-Klinik in Rom, indem sie eine dringend benötigte Spenderniere aus dem 500 Kilometer entfernten Padua in unter drei Stunden überbrachten.

Lamborghini

Lykan HyperSport (Abu Dhabi)

Wer hat den schnellsten? Das Kräftemessen um den sportlichsten Polizeiwagen erfreut sich vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten besonderer Beliebtheit. Budgetgeschuldet entscheidet dort nicht primär der Preis, sondern die Leistungsangaben über eine Aufnahme in den Streifenwagenfuhrpark. So auch 2015, als sich die Polizei aus Abu Dhabi einen 3,4 Millionen Dollar teuren Lykan Hypersport sicherte.

Der Supersportwagen – welcher optisch einer Kreuzung zwischen R8 und 720S nahe kommt, mit 780 PS aber wohl beide abschüttelt – stammt aus einer auf sieben Fahrzeuge limitierten Kleinserie des im Libanon gegründete Unternehmens W Motors. Der 3,7-Liter-Sechszylinder-Boxer mit Doppelturboaufladung katapultiert den Lykan in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Laut Hersteller erreicht das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 385 km/h. Ob die Blaulichtanlage dieser Extreme standhält, ist fraglich. Sicher ist hingegen: Fluchtwagenfahrer in Abu Dhabi haben sehr schlechte Karten.

Lykan

Aston Martin One-77 (Dubai)

Noch exklusiver, schneller und teurer wird es im benachbarten Scheichtum. Der Fuhrpark der Polizei in Dubai umfasst unter anderem einen BMW i8, Porsche 918 Spyder, Mercedes-Benz SLS AMG, Ferrari FF, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron und einen Aston Martin One-77. Letzterer wurde 2009 am Genfer Auto Salon vor- und vier Jahre später für 1,8 Millionen Dollar in den Dienst der Gesetzeshüter gestellt. Der auf 77 Stück limitierte Supersportwagen fährt mit einer handgefertigten Aluminiumkarosserie und ein Monocoque-Chassis aus Kohlefaser vor.

Unter der Leichtbau-Motorhaube wartet ein 7,3-Liter-V12-Saugmotor mit 760 PS auf seinen Einsatz. Mit seinem Top-Speed von 355 km/h macht der englische Supersportwagen die Autobahn zu seinem Jagdrevier. Falls es ein Flüchtiger trotz der PS-Monster über den Asphalt hinaus in die Wüste schafft, steht der Polizei ein Brabus B63S 700 Widestar zur Verfügung – Verbrecher hassen diesen Trick.

autoexpress.co.uk

