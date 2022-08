Saporischschja: «Die Auswirkungen könnten ähnlich wie in Tschernobyl sein»

Florian Kasser, Atomexperte von Greenpeace Schweiz sagt: «Wir erachten einen Supergau in Saporischschja nicht als unmittelbar drohend, schliessen ihn aber auch nicht aus. Vor allem auch deshalb nicht, da nun die IAEA vor der Lage in Saporischschja gewarnt hat. Sie ist nicht bekannt dafür, alarmierend zu sein. Nun ist sie es aber. Das lässt aufhorchen.»

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist die Lage rund um das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja sehr angespannt. Die Lage in Europas grösster Atomanlage sei «komplett ausser Kontrolle», erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi, der einen dringenden Aufruf an Russland und die Ukraine veröffentlichte, Experten Zugang zu ermöglichen, um einen nuklearen Zwischenfall zu verhindern.

In erster Linie ist die Bevölkerung in der Umgebung rund um das Atomkraftwerk davon betroffen. Die Radioaktivität könnte jedoch bis nach Mitteleuropa kommen. In welchem Ausmass ist im Moment unmöglich zu sagen. Dass Radioaktivität bis nach Mitteleuropa überschwappt, ist jedoch nicht auszuschliessen. Der Wind spielt hierbei auch eine Rolle. Fraglich ist eben auch, wie gross die Konzentration der Radioaktivität in der Luft ist.