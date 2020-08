«Haben die zu viel Party gemacht?», fragte sich 20-Minuten-Leser Greg, als er in der Nacht auf Mittwoch zwei E-Trotti-Fahrer im Autobahntunnel der Basler Nordtangente sah. «Ich dachte, die spinnen.» Die zwei Personen fuhren auf einem dünnen Streifen am rechten Rand des zweispurigen Autobahnzubringers vom Luzernerring her kommend in Richtung Dreirosenbrücke.