Basel: Stromrechnung explodierte, als Spielautomaten stillgelegt waren

Firmen ohne gültigen Stromvertrag erhalten einen sogenannten Ersatzversorgungstarif, der am Marktpreis ausgerichtet ist. Sein Pech: Nebst den stillegelegten Automaten waren an seinem Stromzähler auch Geräte anderer Mieter wie etwa der Warenlift angeschlossen. Und im betreffenden Monat war der Marktpreis stark gestiegen.

Der Betreiber eines Spielautomatensalons in Basel erhielt von der IWB eine gesalzene Stromrechnung für einen Monat, in dem seine Automaten gar nicht mehr in Betrieb waren. (Symbolbild)

Ein Betreiber eines Spielautomatensalons in Basel erhielt eine gesalzene Stromrechnung für den Zügelmonat, in dem seine Automaten bereits stillstanden.

Weil das Haus abgerissen werden sollte, musste ein Basler Spielautomatensalon per Ende 2021 schliessen. Der Betreiber vereinbarte mit der IWB, dass für den Zügelmonat Januar kein neuer Stromvertrag abgeschlossen wird. Die Automaten standen da längst still. Nur noch die Notausgangsbeleuchtung war an. Als die Stromrechnung für den Januar eintraf, folgte die böse Überraschung. Die Rechnung war so hoch wie noch nie. «Sogar als die drei Dutzend Spielautomaten auf Hochtouren brummten, war die Stromrechnung niedriger als jetzt», schilderte der Geschädigte der Ombudsstelle des Kantons Basel-Stadt.