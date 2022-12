Rothrist: Zwei Autos brennen vollständig aus

Zwei Autos brannten in Rothrist AG komplett aus.

Am Donnerstagabend meldeten Anwohnerinnen und Anwohner einer Liegenschaft in Rothrist AG einen Autobrand bei der Notrufzentrale. Die Feuerwehr rückte umgehend aus und fand bereits zwei Autos in Vollbrand vor. Die Flammen griffen bereits auf das Haus über.