Energie-Riese – Die Axpo will mit neuem Logo Zukunftsausrichtung beweisen

Auch am Hauptsitz in Baden prangert das neue Logo bereits.

Das Unternehmen präsentiert sich auf allen Kommunikationskanälen in einem neuen Look.

Der Schweizer Energieriese will zeigen, dass man in Zukunft grüner werden will.

Mehr Farbe und eine weichere Schrift: Der Energiekonzern Axpo mit Hauptsitz in Baden AG hat nach 20 Jahren im bisherigen Look ein neues Logo präsentiert. Zudem wurde der gesamte kommunikative Auftritt angepasst. Statt wie bisher mit einem roten Blitz an Stelle des Buchstabens im Konzernnamen, kommt das neue Logo nun mit einem mehrfarbigem X und einer neuer Schrift daher.

Die Axpo Holding gehört zu den grössten Schweizer Stromkonzernen. Kein anderer Produzent beliefert mehr Haushalte und Betriebe mit Energie – in der Schweiz sind das rund drei Millionen Menschen. Der Konzern wurde 2001 gegründet und gehört der öffentlichen Hand, nämlich den Kantonen Zürich, Aargau, Schaffhausen, Glarus, Zug, Thurgau, Luzern sowie den beiden Appenzell. Die Kantone sind jeweils über ihre eigenen Kraftwerke an der Axpo beteiligt.

«Nicht mehr die Axpo von vor 20 Jahren»

In einem Video, das die «Aargauer Zeitung» publiziert hat, erklärt COO Henriette Wendt, dass der neue Auftritt für «eine Branche und eine Welt im Wandel» angepasst sei. Man wolle den Kundinnen und Kunden und der Welt zeigen, dass man diesen Wandel verstehe. An der Umsetzung hätten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgearbeitet. Das neue Logo soll nur ein Teil einer erweiterten Unternehmensidentität sein, die sich stärker auf erneuerbare Energien ausrichtet. «Wir bewegen uns – und das möchten wir unseren Kunden zeigen.»

Künftig sollen Wasserkraft, Wind- und Solarenergie, Batteriespeicher und Wassersstoff eine noch bedeutendere Rolle spielen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung zum neuen Auftritt am Freitagmorgen. Am Hauptsitz in Baden wurde das Logo bereits ausgetauscht, auch im Netz tritt das Energieunternehmen bereits im neuen Look auf. CEO Christoph Brand erklärt: «Wir sind nicht mehr die Axpo von vor 20 Jahren. Das zeigen wir mit unserem neuen Auftritt.»