Zahlen, Fakten, Falschmeldungen

Die BAG-Pannen im Überblick

Fehlmeldungen und Zahlenchaos - das Dementi zum vermeintlichen Tod eines jungen Corona-Patienten ergänzt das Pannenprotokoll beim Bundesamt für Gesundheit um einen weiteren Vorfall.

Das BAG steht wegen Pannen in der Kommunikation immer wieder in der Kritik. Erst am F reitagnac h mittag h atte das Bundesamt für Gesundheit von einem «tragischen Fall» berichtet, als es über den angeblichen Tod eines unter 30-jährigen Covid-19-Patienten im Kanton Bern informierte. Stunden später wurde die Meldung korrigiert: Der Patient sei nicht tot. Er befinde sich in Isolation und habe keine schweren Covid-19-Symptome.