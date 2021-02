Jetzt haben Labels wie C e line, Raf Simons und Greater Goods d ie Bala kl ava zurück auf den Moderadar katapultiert. So sahen wir d ie Kopfbedeckung etwa bei der Männer - Modeshow für Herbst/Winter 2021/2022 von C e line:

Ein Trend kommt zurück

Ereignisreiche Vergangenheit

D ie Bala kla va wird in ihrer Bedeutung oft mit Kampf assoziiert. So wurde sie zuerst von b ritischen Soldaten im Krieg um die Krim getragen, um vor der Kälte zu schützen. Später war sie aber auch Teil der Uniformen anderer militärische r Eliteeinheiten.

Beyoncé ist einer der Stars, der immer mal wieder mit de r Bala k lava spielt. S ie weiss um die vielschichtige Bedeutung des Kleidungsstück s , das nebst ihrer Kriegsvergangenheit auch mit Anarchie in Verbindung gebracht wird. So trug die Sängerin etwa für das Aktivismus inspirierte « Superpower »- Musikvideo mit Frank Ocean ein e Bala k lava und zeigt sich auch im Werbeclip für die neueste Ivy-Park-Kollektion mit eine r fancy glitzernden Bala k lava:

Als die Bala k lava vor rund drei Jahren zum ersten Mal aufkam, spielte sie genau i n den Trend der War-Core Ästhetik, die auf den Laufstegen etwa mit Harnesses zelebriert wurde n , die an kugelsichere Westen erinnerten. Dieses Spiel geht nicht immer gut aus: So musste sich Nike vor zwei Jahren entschuldigen, als der Brand in einer Kampagne ein e Bala k lava zeigte, d ie scheinbar an die Ästhetik von Gang-Kulturen angelehnt war.