«Dream Team»: Die Baldwins teilen das erste Bild mit allen sieben gemeinsamen Kindern

Die Bezeichnung «Familienbande» könnte kaum treffender sein: Die Baldwins haben ihr erstes Foto mit allen Familienmitgliedern gezeigt – inklusive neugeborenem Baby. Die kleine Ilaria Catalina Irena kam am 22. September zur Welt. «Was für ein Baldwinito-Dream-Team», schreibt Hilaria stolz in der Caption. Dazu erwähnt sie Alec Baldwins (64) älteste Tochter aus seiner Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger: «Ireland, du wirst vermisst und geliebt».

«Angst, nicht allen gerecht zu werden»

Vor einigen Tagen teilte Hilaria Baldwin einen offenen Brief an ihre Jüngste auf Instagram. «Wenn du das jemals liest, möchte ich, dass du weisst, wie glücklich wir sind, dass du in unser Leben gekommen bist. Unsere Namen (Hilaria und Ilaria) bedeuten «glücklich» und diese Verbindung zu teilen, ist für mich eine Ehre», so die siebenfache Mama. Gleichzeitig gestand die 38-Jährige, «erschöpft» zu sein.