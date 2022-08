Kanton St. Gallen: «Die Banden sind auch in der Lage, Geld aus Tresoren zu erbeuten»

In letzter Zeit nehmen im Kanton St. Gallen Einbrüche in Geschäftsliegenschaften zu. Die Zahlen sind höher als sonst. Möglicherweise sind Banden aktiv, die sich auf Geschäfte spezialisiert haben.

Darum gehts Im Kanton St. Gallen häufen sich die Meldungen über Einbrüche.

Die Mehrheit fällt auf Geschäftsliegenschaften.

Wer verdächtige Personen beobachtet, sollte das der Polizei melden.

In der Nacht auf Samstag wurde in die Badi in Goldach SG eingebrochen – Geld im Wert von mehreren Tausend Franken wurden aus einem Tresor gestohlen; in derselben Nacht wurde in Rapperswil-Jona in zwei Firmen an der Buechstrasse eingebrochen – die Täter erbeuteten mehrere Zehntausend Franken; in Heerbrugg SG kam es in der Nacht auf Freitag an der Schmidheinystrasse zu zwei Einbrüchen, einmal in ein Restaurant, einmal in einen Garagenbetrieb, auch hier wurde Bargeld gestohlen. Innerhalb einer Woche vermeldete die Kantonspolizei St. Gallen über ein Dutzend Einbrüche.

«Wir stellen im ganzen Kanton eine Zunahme von Einbrüchen fest, vor allem im Geschäftsbereich», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage. Die Zahlen in den letzten Wochen schwanken zwischen 19 und 36 Einbrüchen pro Woche in Geschäfte, mit einer Delle Anfang August, als es gerade mal ein halbes Dutzend in einer Woche waren. Klar ist: Die Zahlen sind deutlich höher als gewöhnlich. Rund zwei Drittel der Einbrüche werden aktuell aus dem Geschäftsbereich gemeldet, die Privathaushalte sind in der Minderheit. «Das war auch schon umgekehrt», sagt Schneider. Im Kanton Thurgau fielen letztes Jahr 45 Prozent auf Einbruchdiebstähle in den eigenen vier Wänden, wie es auf Anfrage heisst.

Auf Bargeld abgesehen

Nicht immer ist die Beute hoch, oft sei der angerichtete Sachschaden grösser als das gestohlene Bargeld, worauf es die Einbrecher in der Regel abgesehen haben. Es besteht der Verdacht, dass aktuell Banden unterwegs sind, die vor allem Geschäfte im Visier haben. «Die Banden sind auch in der Lage, Geld aus Tresoren zu erbeuten», sagt Schneider. Teilweise werden in derselben Nacht Einbrüche in der gleichen Strasse oder dem gleichen Quartier registriert. Ob es sich dabei jeweils um dieselbe Täterschaft handelt, kann nicht unmittelbar festgestellt werden. Dazu sind umfangreiche Ermittlungen nötig.

Bei einem Einbruch rückt in der Regel die Kriminaltechnik der Kapo aus. «Wenn verwendbar, werden Spuren genommen. Das können etwa Fingerabdrücke, DNA oder Schuhspuren sein», sagt Schneider. Zudem wird ermittelt, mit welchem Werkzeug sich die Täter Zugang verschafft haben und der ganze Tatort wird ausführlich dokumentiert. Weshalb es im Kanton St. Gallen aktuell zu einer Häufung von Einbrüchen bei Geschäften kommt, kann nicht abschliessend erläutert werden. Auffallend sei, dass die Einbrüche in der Regel nicht in entlegenen Gebieten geschehen, sondern entlang der Hauptverkehrsachsen. «Die Täter brechen gerne in der Nähe einer Autobahn ein und flüchten dann über die Grenze ins Ausland», sagt Schneider.



Bei Verdacht 117 wählen

Um Einbrüche zu verhindern, sei es wichtig, verdächtige Personen sofort zu melden. «Wenn man jemanden beobachtet, der offensichtlich nicht an einen Ort gehört, sollte man das unter der Telefonnummer 117 melden», rät Schneider. Wer technische Hilfsmittel an seinem Geschäft oder Haus anbringen möchte, dem wird eine entsprechende Beratung empfohlen. Im Privatbereich ist es ratsam, Anwesenheit etwa durch Licht im Haus vorzutäuschen, wenn man abwesend ist. Zudem sollte man potenzielles Einbruchswerkzeug nicht im Garten rumliegen lassen und auch Leitern nicht einfach zugänglich machen.

