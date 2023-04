Trisomie 21: Menschliche Vielfalt – Die Barbie-Puppe gibts jetzt auch mit Down-Syndrom 

Barbie-Puppen war in der Vergangenheit vorgeworfen worden, Stereotype über Frauen zu befördern und Mädchen ein falsches Schönheitsideal vorzugeben.

Der US-Spielzeugriese Mattel bringt erstmals eine Barbie-Puppe mit Down-Syndrom auf den Markt. Damit will Mattel seinen Beitrag im Kampf gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung leisten, wie der Konzern am Dienstag erklärte. Zugleich solle mehr Kindern ermöglicht werden, sich in den Puppen wiederzuerkennen.