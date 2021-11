Conference League - Nach Schock durch Paradiesvogel Vagner Love gleicht der FC Basel aus

Vor der Partie waren die Äusserungen des FC Basel eindeutig: Gegen Kairat Almaty soll der Sieg her! Ja, muss der Sieg her. Nach 45 Minuten sieht danach jedoch nur wenig aus. Die Basler enttäuschen in Kasachstan. Nach einem guten Start mit mehreren Ecken und über 60 Prozent Ballbesitz, schockte der brasilianische Paradiesvogel Vagner Love die Basler in der 23. Minute. Der 37-Jährige musste die Kugel nur noch ins offene Tor einschieben. Paulo leistete eine gute Vorarbeit und liess die Basler Verteidigung schlecht aussehen. Kurz vor der Pause gab es dann einen harten Penaltypfiff. Stocker holte ihn heraus. Topstürmer Cabral machte daraufhin kurzen Prozess und schoss in seinem 100. Spiel für den FCB das 1:1.