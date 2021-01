1 / 3 Die Gruppe um S.Y. soll rund 57 Personen um ihr Vermögen betrogen haben. imago images/Addictive Stock Nachdem sie zu sensiblen Informationen via Email kamen, rief S.Y. ihre Opfer an und gab sich als Bankangestellte aus. imago images/7aktuell So soll die Bande über 600’000 Franken ergaunert haben. imago images/Addictive Stock

Darum gehts S.Y.* (39) steht heute vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona unter anderem wegen unbefugte r Datenbeschaffung und bandenm ä ssige r Geldw ä scherei .

Die Baslerin und ihre Bande betrog mutmasslich 57 Bankkunden um rund 1,5 Millionen Franken – 616’685 Franken konnte die Gruppe von den Banken unbemerkt entwenden.

Via Emails und Telefonaten kam die kriminelle Gruppierung an die E-Banking-Zugänge ihrer Opfer.

Sie rief ihre Opfer an und gab sich als Bankangestellte aus, um an das Vermögen ihrer Opfer zu kommen : Die Baslerin S . Y. * und ihre Bande soll in drei Jahren mindestens 57 Schweizer Bankkunden um rund 1,5 Millionen Franken betrogen haben . Dafür muss sie sich heute vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten.

S ie und ihre Gruppe sollen zwischen 2012 und 2015 regelmässig mit der gleichen Strategie vorgegangen sein: S.Y.s Bande brachte i hre Opfer in Mails d azu, Telefonnummern und sensible Daten zu übermitteln. Mittels dieser Infos kontaktierte S.Y. r und 60 d er Personen t elefonisch und gab sich als Bankangestellte aus . So brachte sie ihre Opfer dazu , E-Banking-Zugangsdaten bekanntzugeben. Von den fremden Konten sollen d araufhin die Komplizen der Baslerin Geld ins eigene Konto transferiert , dieses in Cash ab gehoben und es zu den Anführern der Bande gebracht haben .

616’685 Franken blieben unentdeckt

Mindestens 57-mal war S . Y. mit ihrer Masche erfolgreich laut Anklageschrift : Sie ergaunerte so eine Summe von über 1,58 Millionen Franken. Über ein Drittel blieb von den Banken unentdeckt und so floss 616’685 Franken in die Taschen der Bande .

Die mutmassliche Betrügerin wurde am 22. Juni 2015 von der Bundeskriminalpolizei im Badischen Bahnhof in Basel festgenommen und verbrachte daraufhin 156 Tage in Untersuchungshaft. Ihr wird mehrfache unbefugte Datenbeschaffung, gewerbsm ä ssige r betr ü gerische r Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage und bandenm ä ssige Geldw ä scherei vorgeworfen.

*Name der Redaktion bekannt