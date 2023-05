Sängerin Livia Rita sieht sich als «Alpenhexe»

Über ihren extravaganten Look sagt sie: «Klar, Leute schauen - das ist auch total okay - ich schaue auch gerne, wenn mir etwas auffällt.»

Livia Rita fällt zunächst durch ihren aussergewöhnlichen Look auf. Die 30-Jährige hat etwas Elfenhaftes, wer durch ihren Instagram-Feed scrollt, findet sich in einer kunterbunten Fabelwelt wieder. «Ich versuche, dass mein Äusseres auch meine innere Welt ausdrückt – oder so, wie ich gerne in meinen Träumen sein möchte», erzählt Rita gegenüber 20 Minuten. «Klar, Leute schauen - das ist auch total okay - ich schaue auch gerne, wenn mir etwas auffällt.»

Livia Rita: «Bin grundsätzlich ein Zug-Kind»

«Ich bin zwar schon seit eh und je ein richtiges Zug-Kind und legte meine Pläne bis jetzt so aus, dass ich in den letzten fünf Jahren nie fliegen musste. Aber oft muss ich für Shows viel Material transportieren, und deshalb freue ich mich darauf, bis es ein grünes Büssli gibt und die Technologie besser ist.» Nicht weit reisen muss die Toggenburgerin am 11. Mai, dann tritt sie im Helsinki Club in Zürich auf. Weitere Shows folgen im Juni in St. Gallen und Winterthur und im Juli in Basel.