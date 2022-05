Grand Combin: «Die verunglückten Bergsteiger hatten einfach fürchterliches Pech»

1 / 9 Neun Personen wurden teils schwer verletzt. Air Zermatt Zwei Alpinisten kamen ums Leben. Air Zermatt Am Freitagmorgen sind am Grand Combin mehrere Berggänger verunglückt. Kantonspolizei Wallis

Darum gehts

Bei einem Eisabbruch sind am Freitagmorgen um 6.20 Uhr am Grand Combin mehrere Bergsteiger verunglückt: Eine Französin (40) und ein Spanier (65) sind noch auf der Unfallstelle verstorben, neun Personen wurden verletzt geborgen. «Dieser Eissturz war schlicht ein fürchterliches Pech und Unglück für die Berggänger», sagt Samuel Schupbach, Bergführer und Sekretär des Walliser Bergführerverbands. Die Konditionen seien in den Südalpen zurzeit nämlich phänomenal: «Ich bestieg heute Morgen den Gipfel der Jungfrau: Die Bedingungen am frühen Morgen waren super, das Eis stabil.»

Wie man am Fall von Grand Combin sehen könne, bleibe aber immer ein gewisses Restrisiko, sobald man sich in die Berge begebe, so Schupbach: «Solche Eisstürze geschehen normalerweise erst am späteren Nachmittag, wenn sich der Schnee von der Sonne erwärmt hat. Sie gehören im Frühling zu den Bergen dazu: In Gletscherregionen bricht das Eis, welches sich steil am Hang angestaut hat, irgendwann weg.» Wenn die Eisbrocken herunterdonnern, höre man das kilometerweit. «Dass eine so grosse Menge Eis wie heute am Grand Combin am frühen Morgen herunterbricht, ist sehr selten.»

«Eine Garantie, dass alle unversehrt hinunterkommen, gibt es nicht»

Schupbach nimmt an, dass die verunglückten Berggänger keine unnötigen Risiken eingehen wollten und deswegen bereits früh aufbrachen: «Doch nicht einmal der erfahrenste Bergsteiger kann jede Route mit hundertprozentiger Sicherheit planen.» Schupbach bietet als Bergführer selber auch Touren an. Seinen Gästen mache er immer bewusst, dass er ihnen kein endgültiges Versprechen geben kann, dass alle wieder unversehrt vom Berg hinunterkommen – das stehe auch so in den AGBs geschrieben: «Jeder Unfall, der in den Bergen passiert, ist wahnsinnig traurig. Aber es ist wie beim Autofahren: Man versucht natürlich alles, um Unfälle zu vermeiden, aber eine Garantie dafür gibt es einfach nicht.»