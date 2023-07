Berichte um bewusstlosen Johnny Depp in Ungarn sind falsch

Am Montag machte das Gerücht die Runde, dass Johnny Depp in einem ungarischen Hotelzimmer ohnmächtig aufgefunden wurde.

Das Konzert in Budapest am 18. Juli musste jedoch abgesagt werden, da der Schauspieler Gerüchten zufolge ohnmächtig in seinem Hotel gefunden wurde.

Auf ihrer Europatour machten Hollywood Vampires am 18. Juli halt in Budapest. Johnny Depp, Alice Cooper (75) und dessen Band sollten in der Papp László Budapest Sport Arena in der ungarischen Hauptstadt auftreten, doch das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. Der Grund für den Ausfall des Konzerts ist laut «Daily News Hungary» der Zustand des Hollywood-Stars gewesen.

Der Zeitung zufolge ist Depp an dem Tag bewusstlos in seinem Hotelzimmer vorgefunden worden. Sogar ein Arzt habe gerufen werden müssen. «Alles war vorbereitet, die Bühne war aufgebaut, die Backstage-Crew war bereit für die Party», erzählte ein Platzanweiser dem Medium.

«Johnny war nie ohnmächtig, sondern krank»

Aus diesem Grund habe der 60-Jährige sein Zimmer weder am Montag noch am Dienstag vergangene Woche verlassen. «Er wollte wirklich auftreten und hat bis zuletzt alles versucht, damit er auf die Bühne kann, aber er musste schlussendlich aus gesundheitlichen Gründen absagen», heisst es aus Depps Umfeld weiter.

Konzert-Absage in der Slowakei

Die Aussage bestätigt das Statement der Band, welches am Tag des Konzertes auf Facebook veröffentlicht wurde. Darin hiess es, dass Depp erkrankt sei und «aufgrund der unvorhergesehenen Umstände die Vampires ihre heutige Show in Budapest absagen» müssten. Woher das kursierende Twitter-Foto stammt, das aktuell die Runde macht, könne sich die Quelle nicht erklären, «eine Stunde vor dem Konzert wurde es aber garantiert nicht aufgenommen».

Das Konzert der Band in der Slowakei nur wenige Tage danach musste ebenfalls abgesagt werden. Doch diese Absage habe nichts mit Johnnys Erkrankung zu tun gehabt, sondern mit der Infrastruktur vor Ort, wie der Insider berichtet. Das untermauert auch die Nachricht der Band auf ihrer Website, in der es heisst: «Als wir heute am Veranstaltungsort in der Slowakei ankamen, um mit den Vorbereitungen für den heutigen Auftritt zu beginnen, wurde schnell klar, dass der Bau der Anlage unvollständig und daher sowohl für die Band als auch für die Öffentlichkeit unsicher war. Diese Absage steht in keinem Zusammenhang mit der kürzlichen Absage in Budapest, aber wir können Ihnen versichern, dass alle Bandmitglieder sicher und gesund sind.»