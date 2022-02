YB – Sion - Berner führen verdient – weiter alles offen im Wankdorf

Von Beginn weg waren es in der ersten Hälfte die Berner, welche das Zepter übernommen haben. Sie haben den Druck auf Sion lange hochgehalten und kamen zu einigen Chancen. Nach 21 Minuten belohnten sich die Berner mit dem Führungstreffer für ihre Bemühungen. Der Treffer fiel jedoch etwas kurios. Ngamaleus Flanke landete nach entscheidendem Ablenker direkt im Tor. Sion liess den Kopf nicht hängen, sondern kam zu einigen guten Konteraktionen, konnte allerdings nur selten Gefahr generieren. In der Defensive waren die Walliser gut organisiert, nach vorne konnten sie erst in den Schlussminuten der ersten Halbzeit mehr eigene Akzente setzen.