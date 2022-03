Servette – YB – Die Latte rettet YB – beinahe das 2:0 für Servette

Mit dem Auftritt seines Teams in den ersten 45 Minuten kann YB-Coach David Wagner nicht zufrieden sein. Beinahe wäre YB nach einer Minute zwar in Führung gegangen, doch das von Siebatcheu verpasste Kanga-Zuspiel war bis zuletzt die gefährlichste Aktion der Gäste. Im Gegenzug machten es auf der Gegenseite die Gastgeber besser: Schalk traf nach Stevanovic-Pass zur Führung. Von YB kam danach in der Offensive zu wenig. Das Team von Alain Geiger ist und bleibt ein komplizierter Gegner für YB und hatte gar Chancen auf ein weiteres Tor, doch Comebacker David von Ballmoos verhinderte einen zweiten Gegentreffer. Um am FCZ dranzubleiben, braucht es nach der Pause eine deutliche Leistungssteigerung.