Arbeitsstelle, Lohn, Chefsessel – Die Berufslehre bietet dir mindestens so viele Chancen im Job wie das Gymi

«Mit der Berufsbildung gibt es gute Löhne»

Ist die Lehre besser als das Gymnasium?

Ich würde die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Es kommt auf die Fähigkeiten und Interessen an. Wer lieber praktisch arbeitet und etwas umsetzen will, für den eignet sich die Lehre besser als für jemanden, der lieber einer Theorie auf den Grund geht.

Warum habe ich laut Studie mit der Lehre die besseren Kaderaussichten?

Weil Jugendliche in der beruflichen Grundbildung und mit den entsprechenden Weiterbildungen viel Berufserfahrung und arbeitsmarktnahe Fachkenntnisse erwerben können. Für Kaderpositionen sind aber auch überfachliche Kompetenzen wichtig. Personen mit einem akademischen Ausbildungsweg ohne berufliche Grundbildung können sich diese etwa durch Übernahme von Verantwortung in einer Vereinstätigkeit oder in einem Praktikum aneignen.

Wo habe ich die besseren Lohnaussichten?

Das lässt sich nicht generell sagen. Es kommt auf das Lohnniveau in der Branche und auf das Studienfach an. Mit der Berufsbildung gibt es gute Löhne, das zeigt sich schon in der Lehre etwa bei Maurern. Dank unserem hervorragenden Bildungssystem kann man sich auch immer weiterbilden, etwa vom Maurer zum Bauführer oder Bauingenieur. Es gibt sehr viele Wege in der beruflichen Weiterbildung und dadurch auch immer die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und mehr zu verdienen.