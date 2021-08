Ludovic Magnin spricht über seine FCZ-Entlassung und den Nati-Job

1 / 5 Ludovic Magnin hat eine neue Aufgabe gefunden. Er wird Fussballexperte bei blue Sport. Daniela Frutiger/freshfocus Im Exklusiv-Interview mit 20 Minuten meint er: «Ich stand immer auf der anderen Seite. Experten haben über mich gesprochen - nicht umgekehrt. Auf diesen Rollenwechsel, diesen anderen Blickwinkel freue ich mich.» Marc Schumacher/freshfocus Zu seiner Entlassung beim FCZ meint er: «Es ist auch nicht so, dass ich die Entscheidung des FC Zürich nicht verstanden habe. Ich war viele Jahre beim Club und habe die Zeit sehr genossen.» Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Der ehemalige FCZ-Trainer Ludovic Magnin hat eine neue Aufgabe.

Seit dieser Woche arbeitet er als Fussballexperte bei blue Sport.

Im exklusiven Interview mit 20 Minuten spricht der 42-Jährige über seine Zeit beim FCZ, seine Fehler und über die Petkovic-Nachfolge.

Herr Magnin, Sie sind jetzt neuer Fussballexperte bei blue Sport. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Ludovic Magnin: Ich freue mich darauf, ja. Als blue diesen Sommer mit der Anfrage auf mich zukam, war das gut. Nach meiner Entlassung beim FC Zürich brauchte ich erstmal ein paar Monate. Ich brauchte Pause, musste abschalten. Dann kamen ein paar Angebote, doch fix wurde nichts. Wissen Sie, bei neuen Aufgaben muss es ja immer von beiden Seiten passen. Und jetzt als Fussballexperte freue ich mich, einen anderen Blickwinkel zu erhalten.

Erklären Sie.

Ich stand immer auf der anderen Seite. Experten haben über mich gesprochen – nicht umgekehrt. Auf diesen Rollenwechsel, diesen anderen Blickwinkel freue ich mich.

Haben Sie sich als Trainer manchmal über die Experten im Studio genervt?

Natürlich, das habe ich. Aber ich muss unterscheiden. Wenn ich Journalisten tagtäglich oder einfach öfters im Training gesehen habe und sie dann etwas im Spiel, an der Taktik oder sonst was kritisierten, dann habe ich das nicht so schlimm gefunden.

Sie haben vorher Ihre Entlassung beim FCZ angesprochen. Das ist etwa ein Jahr her. Vermissen Sie Ihre Trainer-Tätigkeit?

Also ein Jahr ist es noch nicht her. Im Oktober war es. Aber klar, ich vermisse es. Gerade nach der Entlassung war ich aber froh um die Pause. Ich musste abschalten und zur Ruhe kommen. Dann verspürte ich schon wieder Lust. Eigentlich war geplant, dass ich bei verschiedenen Clubs in ganz Europa hospitiere und mit den Trainern rede. Corona machte mir jedoch einen Strich durch die Rechnung. Und so bildete ich mich in der Schweiz weiter, telefonierte auch mit vielen Coachs.

Bleiben wir noch beim FCZ. Jetzt ist ein wenig Zeit vergangen. Hätten Sie im Rückblick gerne weitergemacht?

Ich war lange Zeit beim FC Zürich. Und ich ging bei den Zürchern in meine dritte Saison als Chefcoach. Wenn man so lange Zeit bei einem Club ist, nützt sich ein Trainer auch irgendwie ab. Die Spieler haben die Kommunikation des Coachs langsam gehört. Aus diesem Grund ist eine stete Auffrischung des Kaders auch sehr wichtig. Im letzten Sommer war das aber wegen Corona nicht möglich. Wir konnten nicht viele neue Spieler holen. Und wissen Sie ...

Ja?

Wir wurden von Corona hart getroffen. Vor der Quarantäne im Juli 2020 standen wir in der Tabelle gut da. Wir hatten einen Lauf, gewannen gegen St. Gallen, Lugano, Servette. Dann mussten wir in Quarantäne – und seither lief es dann nicht mehr. Wir gewannen kein einziges Pflichtspiel mehr. Das vergessen manche Leute. Ich hätte mich im Sommer über eine Kaderauffrischung gefreut. Doch das ging, wie gesagt, wegen Corona nicht so richtig.

Würden Sie, wenn Sie jetzt zurückblicken, was anders machen? Bereuen Sie etwas?

So etwas ist immer schwer zu sagen. Es ist auch nicht so, dass ich die Entscheidung des FC Zürich nicht verstanden habe. Ich war viele Jahre beim Club und habe die Zeit sehr genossen. Aber ich bin ein junger Trainer, der am Anfang seiner Karriere steht. Ich muss weiterentwickeln. Verbessern kann ich mich auch. Ich muss sicherlich ruhiger bleiben – zu den Schiris etwa. Was aber wichtig ist: Man muss immer seiner Linie treu bleiben.

Hätte der FCZ auch unter Ihnen bis zum Schluss um den Abstieg gekämpft?

Ich verliere keine unnötige Energie mit solch subjektiven Gedanken.

Wie beurteilen Sie den Umgang bei ihrem Ex-Club mit verdienten oder talentierten Spielern (Domgjoni, Winter, Schönbächler, Kololli)?

Ich kenne diese Spieler ja auch alle. Aber ich bin eine aussenstehende Person, die nicht in die Verhandlungen oder Gespräche eingebunden war. Ich weiss nicht, was geredet wurde. Es war eine Entscheidung des Clubs. Generell ist aber wichtig, dass nicht nur den Spielern geglaubt wird. Ich glaube, man darf den Clubs bei den Entscheidungen auch einmal vertrauen.

Erklären Sie das bitte.

Als Journalist ist es ja klar, dass man den Spielern Möglichkeiten gibt für ein Gespräch. Das ist auch wichtig. Doch von diesen hört man dann immer nur eine Sicht der Dinge. Das muss einem bewusst sein. Man muss einfach immer auch die Sicht der Clubs erklären und nachfragen.

Zu Beginn des Gesprächs sprachen Sie von Angeboten, davon, dass es von beiden Seiten passen muss. Wieso hat es noch nicht geklappt?

Aus verschiedenen Gründen. Manchmal habe ich gemerkt, dass es für mich nicht passt, es nicht der richtige Schritt für mich ist. Bei anderen Clubs stand ich auf der Shortlist, doch sie entschieden sich dann für einen anderen Trainer.

Wir werden Sie aber wieder an der Seitenlinie stehen sehen?

Mit Sicherheit. Ich habe diese jahrelange Ausbildung nicht umsonst gemacht. Und ich liebe den Trainerjob ja auch. Die tägliche Arbeit mit den Spielern, auf dem Rasen. Die wöchentlichen Spiele.

Gehen wir zur aktuellen Super-League-Saison. Gibt es ein Team, das sie besonders überrascht oder enttäuscht hat?

Derzeit finde ich den Fussball sehr schwer einzuschätzen. Die Europameisterschaft kostete vielen Spielern sicherlich viel Kraft. Man kann die Teams noch nicht so richtig einschätzen. Positiv überrascht hat mich bisher der FC Basel. Doch auch die Young Boys finde ich spannend. Wie werden sie sich unter David Wagner entwickeln?

Und wer hat Sie besonders enttäuscht?

Als Welscher macht es mir natürlich weh, dass die deutschsprachigen Clubs wieder besser sind. Doch die Saison ist ja noch lang! (lacht)

Wer wird Schweizer Meister?

Am Ende der Saison wird es einen Zweikampf zwischen den Baslern und Bernern geben. Einen so grossen Abstand wie in der letzten Saison wird es an der Tabellenspitze nicht mehr geben.

Vladimir Petkovic ist nicht mehr Nati-Trainer. Angenommen der Schweizerische Fussballverband kommt auf Sie zu, was würden Sie sagen?

Ich muss realistisch bleiben. Ich glaube kaum, dass ich auf der Liste der möglichen Kandidaten stehe. Das wäre auch vermessen. Ich stehe am Anfang meiner Trainerkarriere, habe noch nicht die Erfahrung die Nationalmannschaft zu coachen. Da muss ich wie schon gesagt, mich weiterentwickeln. Aber ich habe grosses Vertrauen in Pierlugi Tami. Er wird den richtigen Trainer finden.

Und der wäre?

Die beste Lösung wäre natürlich Lucien Favre als Chefcoach mit Ludovic Magnin als Co-Trainer gewesen. Spass! Ich bin selber sehr gespannt. Die Trainer, die bereits abgesagt haben, wären sicherlich gute Kandidaten gewesen. Wer jetzt aber noch auf der Shortlist steht? Keine Ahnung. Die Suche ist wohl schwer. Zumal Vladimir von der Presse auch immer kritisiert worden ist.