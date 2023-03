Neuer CEO: «Die beste Wahl ever! Ermotti kanns richten!»

Die UBS hat Sergio Ermotti zum neuen CEO ernannt . Damit holt die Bank einen ehemaligen Top-Manager zurück an die Spitze: Der Tessiner war neun Jahre lang Group Chief Executive Officer von UBS. Er wird die Nachfolge von Ralph Hamers antreten. Ermotti sagt: «Es ist eine Herausforderung, aber ich habe den Ruf nach Verantwortung gespürt.»

«Er hat schon einmal bewiesen, dass er fähig ist»

20-Minuten-Leserinnen und -Leser freuen sich über diesen unerwarteten Wechsel und sprechen Ermotti ihre Glückwünsche aus. «Eine sehr gute Wahl», kommentiert User Katzenkinder. «Die beste Wahl ever! Er kanns richten!», kommentiert swiss8. «Endlich mal einer, der was auf dem Kasten hat. Viel Glück, Sergio!», so schnitzelpommesmitketschapp.