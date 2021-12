Saas-Fee Tipps – Die besten Ideen für den Winter

Was es für ein gelungenes Winterwochenende braucht? Einen Ausflug, Entspannung, etwas Shopping, ein leckeres Abendessen und einen Ort der Geselligkeit. Für all das haben wir je einen Tipp für dich.

1 – Ausflug: Ab auf die Längfluh

Auf der Längfluh befindet man sich mitten in einer Gletscherlandschaft.

Mit der Gondel gehts über Spielboden hoch auf die Längfluh. Auf 2870 m ü. M. sind die Ausblicke spektakulär – auf den Feegletscher und den höchsten sich komplett in der Schweiz befindenden Berg der Schweiz, den Dom. Von hier aus startet ein 45-minütiger markierter Winterwanderweg. Zurück am Ausgangsort wärmt man sich im Bergrestaurant Längfluh auf. Wer auf ein Abenteuer aus ist, kann den Feegletscher auch auf einer geführten Schneeschuhtour begehen.

2 – Entspannung: Schwitzen mit Aussicht

Wenige Sternehotels verfügen über eine ähnlich stilvolle Wellnessanlage wie die Jugendherberge in Saas-Fee. Auf 1900 m2 erholt man sich in Dampfbädern, schwitzt in den Saunas mit Blick auf die umliegende Bergwelt oder lässt sich im Whirlpool die Anspannung des Alltags wegsprudeln.