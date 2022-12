Die besten Adressen in der Schweiz zum Kerzenziehen

An Weihnachten lebt die Nostalgie immer etwas stärker auf als sonst. Es werden Guetsli ausgestochen und heisse Schoggi geschlürft, wie in den unbeschwerten Zeiten. Was sonst noch so auf dem Plan stand? Kerzenziehen. Wir verraten euch die besten Adressen.

Der Countdown läuft. Heiligabend liegt keine zwei Wochen von uns entfernt. Wem der Puls bei diesem Fakt gerade über die durchschnittlichen 60 bis 80 Schläge pro Minute schnellt, sollte erstens tief ein- und wieder ausatmen (das weitet die Blutgefässe und senkt dadurch den Puls). Und zweitens? Ausfindig machen, an welchen Standorten Dochte in Wachsbecken baden können. Richtig interpretiert: Ihr sollt Kerzen ziehen. Das bedeutet nämlich nicht nur, anschliessend ein Geschenk weniger besorgen zu müssen, sondern gleichzeitig auch die weihnachtlichste aller Achtsamkeitsübungen zu praktizieren.



Während die eine Hand den Kerzendocht hält, liegt in der anderen ein Tuch, mit dem wir die Kerze nach dem Wasserbad abtrocknen müssen. Ergo, keine freie Hand für ein ablenkendes Smartphone. Man ist ganz im Moment. Konzentriert sich bloss auf eine Sache. Also nichts wie los zu folgenden Plätzen:

Zürich

Das Exagon Kerzenwerk befindet sich vier Zugminuten (Üetlibergbahn S10) und weitere sieben Gehminuten vom Hauptbahnhof Zürich entfernt. Hier steht neben Bienenwachs auch geruchsloses Farbwachs zu Verfügung. Wer eine Abkürzung nehmen will, bedient sich an den handgegossenen Kerzenrohlingen (in Formen wie Pyramide, Kugel oder Quadrat), die unkompliziert mit geschmolzenem Wachs überzogen werden. Aber auch in gemächlichstem Tempo fühlt man sich im Exagon Kerzenwerk abgeholt: Bleibt für die Eigenkreation zu wenig Zeit, hängt man sie in die Kerzengarderobe und vollendet sie einfach beim nächsten Besuch.

Adresse: Exagon AG, Räffelstrasse 10, 8045 Zürich

Bern

In einem beheizten Zelt auf dem Berner Waisenhausplatz findet hier laut Angaben der Betreiber ein Kerzenziehen für «Jung und Alt» statt. Dass zum Wort gestanden wird, zeigt sich unmittelbar vor Ort: Die Wachsbecken sind bewusst auf verschiedene Höhen gestellt, damit die Kleinsten eigenständig ihre Kerzen neben den Grössten ziehen können.

Adresse: Waisenhausplatz, 3011 Bern

St. Gallen

Kerzen haben bei der Firma Hongler eine lange Tradition. Genauer gesagt, summieren sich die Jahre an Expertise auf über 300. Dementsprechend breit ist auch ihr Sortiment. Duftkerzen im Glas, farbige Baumkerzen und figurative Bienenwachskerzen bilden bloss den Anfang einer langen Liste. Was in anderen Worten ausgedrückt bedeutet: Wenn jemand eine gute Kerzeninfrastruktur zu bieten hat, dann ja wohl sie. Wie toll, steht die gemütliche Scheune mit Bienenwachs und etlichen Farbwachsen aktuell auch der Öffentlichkeit zu Verfügung.

Adresse: Hongler Kerzen AG, Bahnhofstrasse 25a, 9450 Altstätten St. Gallen

Selbstgemachte Kerzen sind wie selbstgemachte Guetzli – irgendwie einfach besser. Unsplash/Diliara Garifullina

Luzern

Kerzenziehen für den guten Zweck – diese Vision setzt der Verein Luzerner Kerzenziehen jedes Jahr in einem Holzpavillon im Vögeligärtli um. Der gesammelte Erlös kommt verschiedenen Projekten für Menschen mit Behinderung zugute. Da bereitet einem die gemachte Bienenwachskerze gleich umso mehr Freude.

Adresse: Vögeligärtli, Frankenstrasse 12, 6003 Luzern

Biel

Der Robinson-Spielplatz in Biel ist eine Abenteuerstätte für Kinder ab der ersten Klasse. Unter erwachsener Betreuung werden Möbelstücke gebaut, Kochlöffel geschwungen, Laternen verziert oder eben: Kerzen gezogen.