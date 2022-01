Dry January - Die besten alkoholfreien Alternativen von Wein bis Wermut

Tipps für die Dry January Challenge

Umgebung schaffen: Arbeitsplatz und Zuhause sollten ein Umfeld sein, in dem du nicht von Trinkroutinen umgeben bist. Weg mit den schön drapierten Flaschen der häuslichen Minibar oder dem Campari-Poster und nimm zusätzlich Abstand von Menschen, die dich immer wieder überreden, was trinken zu gehen, statt dich in deinem Vorsatz zu unterstützen.

Überlege, wieso du trinkst: Du bist in Versuchung, dir ein Glas einzuschenken? Schreibe die Gedanken dahinter auf einen Zettel. Wieso möchtest du nun trinken und was könnte alternativ genauso gut helfen?

Schau in die Zukunft: In Momenten, in denen du besonders gern trinken möchtest, stellst du dir einfach den nächsten Tag vor: Was steht an, wie fit möchtest du bei Ereignissen oder Aufgaben sein?