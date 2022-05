Das sind Alternativen zum weissen Brautkleid 

Etwas Geliehenes, etwas Altes, etwas Blaues und dazu das weisse Kleid: So in etwa sieht es die Tradition für Bräute vor. Doch immer mehr Heiratswillige brechen mit den alten Bräuchen und werfen auch das Konzept vom weissen Brautkleid über Bord. Vielleicht entscheidest auch du dich bei deiner Hochzeit für eine der folgenden Optionen…

Der Hochzeitsanzug

Auch in der Modeszene sehen wir vermehrt Styles für Bräute, die vom traditionellen Traum in Weiss abweichen. Bei der ersten Brautkollektion des US-amerikanischen Designers Prabal Gurung war der Anzug mit extremer Schlaghose ein Highlight.

Für den traditionellen Touch trägst du zum Hochzeitsanzug noch den Schleier dazu. Oder wie wäre es stattdessen mit einem Hut? Auch da kannst du mit dem Styling in viele Richtungen gehen: Vielleicht passt ein chicer Sonnenhut? Oder vielleicht planst du eine Country-Trauung und willst den wilden Ritt der Ehe in einem aktuell angesagten Cowboyhut beginnen?

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Lifestyle» an – schon läufts.

Bequem im Hochzeits-Jumpsuit

Wenn du Bewegungsfreiheit liebst und modisch auch gerne mal aus der Reihe tanzt, entscheidest du dich statt eines Kleids vielleicht für einen Jumpsuit. «Game of Thrones»-Star Sophie Turner hat Joe Jonas in einem Jumpsuit vom ukrainischen Label Bevza geheiratet. Mehr vom Outfit siehst du auf der letzten Slide des folgenden Instagram-Posts.

Der Jumpsuit ist ein Stück mit grossem Potential. Du kannst zum Beispiel in die klassisch-elegante Richtung à la Amal Clooney gehen und das Piece mit grossem Sonnenhut und dezenten Accessoires kombinieren. Die Menschenrechtsanwältin hat ihren Jumpsuit zwar nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit getragen, der Look würde aber auch gut für eine zivile Trauung funktionieren.

Beim Brautlabel The Ivory Edit wird der Jumpsuit ganz légère und offen gestylt. Die Smokey-Eyes und schwarzen Sandaletten erledigen den Rest. Klar, so ein freizügiges Outfit ist für eine kirchliche Trauung kein idealer Begleiter. Doch Hochzeiten sind so individuell wie das Brautpaar selbst. Hauptsache ist, du bist glücklich mit deinem Look.

Bauchfrei zum Altar

In manchen Gebieten Indiens tragen Bräute zum Sari die Choli. Das ist eine kurzärmelige enge Bluse. Fans von Reality-TV haben so einen ähnlichen Look bereits einmal bei «Love is Blind» an der Hochzeit von Deepti gesehen.