Romantische Ausflüge in der Schweiz: Die besten Ausflugsziele für Verliebte

Ab und zu muss man das Hamsterrad anhalten, aussteigen und zu zweit einfach nur geniessen. Das tut einem selber und der Beziehung gut. An diesen Orten sollte das bestens möglich sein. Wir zeigen dir die besten Ideen für romantische Ausflüge in der Schweiz.

1 – Das Alpenbad über dem Nebelmeer

2 – Ein romantisches Essen im Schnee

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Da setzt die Fürenalp bei Engelberg mit ihrem Fondueschlitten an. Diesen zieht man da hin, wo einem die Aussicht besonders gefällt und man in Zweisamkeit ein Fondue geniessen kann. Für 77 Franken erhält man ein Fondueset für zwei Personen mit Fondue aus der Engelberger Klosterkäserei, knusprigem Fonduebrot und einer Flasche Weisswein oder heissem Tee. Dazu gibts Thermositzkissen, Wolldecken und einen Schlitten.

3 – Das Hotel für Verliebte

Du wolltest deinen Prinzen oder deine Prinzessin schon immer mal in ein Schloss entführen? Dann wäre unsere Empfehlung das Romantikhotel Schweizerhof. Es liegt ruhig und doch zentral in Flims mit Blick in die hiesige Bergwelt. Und für einen romantischen Spaziergang gehts durch den verschneiten Flimser Wald und vorbei am winterlichen Caumasee.