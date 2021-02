Der Januar ist meist eiskalt und im Februar sind die Skipisten überlaufen. Deshalb ist für so manche der März mit seinen langen Tagen der schönste Monat für Wintersport. Die langen Unterhosen kann man nun getrost zu Hause lassen – aber diese Gadgets bereiten auf oder abseits der Piste auch jetzt noch so richtig Spass.

1 – Diese Ski- und Snowboardbrille ist fancy und funktionell

Di e Unisex-Brille Squad MAG von Smith kombiniert e in benutzerfreundliches Glaswechselsystems mit kultige m Halbrand-Design. Das G laswechsels ystem ist mit sechs magnetischen Kontaktpunkten und zwei Verriegelungsmechanismen ausgestattet. Ein einfacher Hebel gibt das zylindrische Glas frei, um einen schnellen Glaswechsel zu ermöglichen. Auch unterwegs klappt es unkompliziert und schnell. D ie Brille wird mit zwei austauschbare n Gläser n geliefert. Eines für Sonnenschein und eine s , wenn sich auch mal etwas mehr Wolken am Himmel tummeln. Die Brille kommt in verschiedensten Farben.