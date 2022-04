Balkongarten: Die besten Blumen für deinen Balkon – je nach Ausrichtung

Südbalkon: Viel direkte Sonneneinstrahlung

So ein Südbalkon ist ein Jackpot: Er bietet die meisten Sonnenstunden und damit auch eine besonders grosse Auswahl an Balkonblumen. Wichtig ist dabei nur, dass sie viel Sonne vertragen – gerade zur Mittagszeit wird es auf Südbalkonen sehr heiss. Regelmässiges Giessen ist hier besonders wichtig, da das Wasser schneller verdunstet als an schattigeren Orten. Eine Auswahl an besonders geeigneten Pflanzen siehst du in der Bildstrecke.