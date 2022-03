Brunchen in Zürich und der ganzen Schweiz: Die besten Adressen

Brunchen in der Schweiz: das Zmorge im Café Seeger in St. Gallen lässt dein Herz am Morgen höherschlagen.

Mit den Kolleginnen gibt es viel zu besprechen, die Schwiegereltern sind zu Besuch oder du brauchst dringend ein deftiges Zmorge nach dem Ausgang – alles Gelegenheiten für einen ausgedehnten Brunch. Wo? Wir sagen es dir.

Und hier entlang für alle, die in der Westschweiz brunchen möchten.

Aarau: Plantbased brunchen

Vegan brunchen kannst du im Max Moritz in Aarau. Von der Konfi übers Granola bis zum Streichkäse ist hier alles plantbased. Ebenso die Brunch-Klassiker, wie Pancakes, Rösti und Birchermüesli. Wer Lust auf etwas besonderes hat, probiert Moussaka oder Kürbis-Curry.

Brunchen im Max Moritz kannst du jeden Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr für Fr. 40.– inklusive Citrus-Refresher, Orangensaft und Heissgetränke.

Oerlikon: Brunchen mit den Girls

Der Name des La Jolie Beauty Cafés hält, was er verspricht: im oberen Stock wird alles rund ums Thema Beauty angeboten – von der Laserbehandlung bis zur Maniküre. Unten wird im Anschluss ausgedehnt gebruncht. Ausserdem kannst du dich im aussergewöhnlichen Interior in Szene setzen – etwa vor der XXL-Rosenwand in Pink. Die Speisen sind handmade, halal und very instagrammable.

Das Jolie Beauty Café hat von Montag-Sonntag und von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Reservieren kann man direkt auf der Website.

St. Gallen: Brunch auch zum Mitnehmen

Beim Seeger in St. Gallen isst das Auge mit. Café Seeger

Das Seeger ist seit 1936 eine Institution des St. Galler Stadtlebens und der hausgemachte Brunch deckt sowohl das klassische Zmorge mit frischen Smoothie-Bowls, als auch einen üppigen American Brunch ab. Das Beste: er ist auch als Take-away oder Frühstück-Ans-Bett-Delivery erhältlich.

Brunchen im Café Seeger kannst du samstags und sonntags von 09.00 bis 13.45 Uhr.

Basel: Brunch mit dem Onkel

Dein Götti ist zu Besuch, du willst dich gut mit deinem Date unterhalten können oder einfach nur mal wieder das Quartier geniessen und dabei fein brunchen – dann ist das Resti Zum Onkel der richtige Ort für dich. Neu gibt es auch hier vegane und vegetarische Gerichte.

Der Onkel bruncht jeweils Samstag und Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Das Brunchbuffet à discrétion kostet 33.– pro Person, inklusive eines warmen Getränks.

Zürich: Hangover-Brunch mit der Partycrowd

Der Dirty Weekend Brunch im The Bite soll den Kater bekämpfen und die Partylaune erneut wecken. The Bite

Zum Dirty Weekend Brunch im Zürcher The Bite kannst du direkt von der Langstrasse aus hintaumeln. Vorausgesetzt, du feierst bis 10.00 Uhr. Der Hangover-Brunch mit Fries, Burgern und ziemlich verrückten süssen Plates – wie French Toast mit Rüeblikuchen-Glasur – wird dir gut tun und hält bis abends satt.

Der Brunch im The Bite findet samstags und sonntags von 10.00 bis 14.00 Uhr statt.

Basel: Brunchen mit Individualisten

Das Basler Café Frühling hat eine grosse Frühstückskarte: hast du dein Lieblingsfrühstück an der Bar bestellt, wird es dort direkt frisch zubereitet. Dadurch ist das Frühling auch flexibel, um auf individuelle Wünsche und Ernährungsweisen einzugehen.

​Café Frühling ist Samstag und Sonntag von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Winterthur: Brunch für exzessive Zeitungsleser

Das Coalmine Café befindet sich im ehemaligen Kohlekeller des Volkart Hauses. Laut den Inhabern triffst du hier beim Brunch Kaffeeliebhaber, Familien, Leseratten, Weintrinker, verliebte Pärchen, Anzug- mit Schlips-Träger und exzessive Zeitungsleser. Es gibt Shakshuka, hausgemachtes Bananenbrot oder das New York Zmorge mit Pastrami.

Gebruncht wird Samstag und Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr und du kannst deinen Brunch mit verschiedenen Toppings pimpen.

Bern: Brunchen mit Kulturfans

Direkt an der Aare brunchen und dabei vielleicht noch Tanz und Musik geniessen – das geht in der Berner Dampfzentrale, die auch über ein Resti verfügt. Du planst eine grössere Runde zum Geburi? Ab 30 Personen kann ein privater Brunch vorbereitet werden.

Brunch findet jeweils am Sonntag ab 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr statt.

Winterthur: Brunchen mit Rösti-Lovern

Auf der Lifestyle-Redaktion wird geschwärmt: Im Strickers gebe es das beste Zmorge Wintis – und zwar mit grandioser Rösti. Du kannst aber auch eine Brunch-Etagère oder ein traditionelles Birchermüesli wählen – das Angebot ist so oder so gross und bringt dich durch den Tag.

Am Samstag hat das Strickers von 09.00 bis 24.00 Uhr geöffnet,

sonntags von 09.00 bis 16.00 Uhr.

Zug: Brunch für Frühaufsteher

Frühstücksexpress oder Strammer Max Deluxe – beides kann man Mitte April 2022 wieder im Zuger Hafenrestaurant zum Brunch bestellen, wenn alles frisch umgebaut ist. Der Brunch kann hier schon ab 8.00 Uhr morgens starten – Frühaufsteher und Kids (es gibt ein Kindermenü) sind also herzlich willkommen.

Das Hafenrestaurant ist ab Mitte April samstags und sonntags wieder von 8.00 bis 24.00 Uhr geöffnet.

Winterthur: Brunchen an der Villa

Im Herzen der Merian Gärten liegt die Villa Merian. Villa Merian

Ein Tipp für den Besuch der (Schwieger-)eltern oder für ein romantisches Date: am Sonntagmorgen kannst du in der Villa Merian in Winterthur brunchen. Es gibt den klassischen Sonntagsbrunch mit Buffet und den extra Waffelsonntag. Im Anschluss gehts auf einen Spaziergang durch die Merian Gärten.

Der Brunch findet Freitag und Samstag von 9.00 bis spät statt, sonntags kannst du von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr brunchen. Auf Vorreservation gehts auch von Dienstag bis Samstag.

Luzern: Brunchen bis in den Abend

Brunch im Mill’Feuille in Luzern. Mill’Feuille

Im Mill’Feuille wird das Frühstück sogar täglich bereitet. Dazu gibt es eine grosse Auswahl an Zeitungen, selbst gemachte Limos und Matcha Latte. Gesessen wird entweder direkt am Fluss oder in einem Wintergarten. Es gibt Lachsbagel, Pain au Chocolat oder Onsen-Ei, Blattspinat, auf Toastboden und Sauce Hollandaise.

Frühstücken kann man von 9.00 bis 11.30 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils bis 18.00 Uhr.

Zermatt: Brunch wie bei Mama

Im Zer Mama Bistro gibts ein farbenfrohes und reichhaltiges Zmorge. Hotel Mama Zermatt

Sozusagen am Fusse des Matterhorns und im Ground Floor des Hotel Mama Zermatt liegt das Zer Mama Bistro. Hier sind alle Durstigen und Hungrigen herzlich willkommen – auch zum ausgedehnten Brunch. Mamas grosses Frühstück kannst du hier täglich geniessen: knuspriges Brot, herzhafte und süsse Croissants, Eierspeisen zubereitet nach Wunsch und Sämtliches aus der Charcuterie.

Das Frühstück gibt es von Montag bis Sonntag jeweils von 07.00 bis 13.00 Uhr.

Zürich: Brunch im Pfannkuchen-Himmel

Im Zum Guten Glück sitzt man im Frühling und Sommer glücklich draussen. Zum Guten Glück

Die Qual der Wahl der Brunchenden: himmlische Pfannkuchen oder herrliche Waffeln? Gut, dass es im Zum Guten Glück eine extra Pfannkuchen- und eine extra Waffelkarte mit allen Details gibt. Und dann wäre da noch der Klassiker «Dicke Berta» – das sind Schinken-Käse-Spiegeleier auf Dillsenfbrot mit Salatgarnitur.

Das Zum Guten Glück heisst dich am Samstag und Sonntag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr zum Brunch in Zürich willkommen.