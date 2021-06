SEL Spring Season Finals - Die besten «Counter-Strike»-Teams kämpfen jetzt live um den Pokal

Nicht genug Tore an der Fussball Europameisterschaft? Kein Problem. In «Rocket League» kämpft heute Edelweiss Esports gegen Slightly Salty. Edelweiss Esports errang unter dem Banner des Servette FC schon einige Titel, so gewannen sie die TCS Esport League. Heute möchten sie das in der Swiss Esport League gegen Slightly Salty wiederholen, die sich selber Hoffnungen auf den Pokal machen.



«Counter-Strike» gehört schon seit mehr als 20 Jahren zum E-Sport dazu. Der Taktik-Shooter fasziniert immer wieder neue Spielerinnen und Spieler und auch der aktuelle Ableger «CS:GO» ist keine Ausnahme. Kein E-Sport Spiel wurde in der Schweiz in den letzten zwei Jahrzehnten mehr gespielt und kein E-Sport Spiel hatte in unserem Land mehr Turniere. Früher kämpften Clans wie «Sk1ll» und «Justplay» um eine Geforce 3 Ti 500 Grafikkarte an den grossen Lan-Partys, heute heissen die Teams « Gaijin» und die Lausanner «Red Instinct» und das Niveau ist um einiges höher. Wer wird im Kampf zwischen Gaijin» und «Red Instinct» gewinnen? Wir sind gespannt.