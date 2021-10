«Farming Simulator 22» - Die besten E-Sport Bauern der Schweiz kämpfen jetzt live

E-Sport und die Landwirtschaftsmesse Olma, passt das zusammen? Ja, denn der «Farming Simulator» ist nicht nur eines der beliebtesten Spiele der Schweiz, sondern hat eine immer stärker wachsende E-Sport Szene. In der ganzen Welt wird um die Wette Heuballen gestapelt. Was lustig klingt, ist definitiv auch spannend zum Zuschauen. Über die ganze Messezeit der Olma konnten sich die Gamerinnen und Gamer qualifizieren, ab 14.00 Uhr geht es ins Finale. Zu gewinnen gibt es eine Playstation 5.



Das Spannende an der Sache: Der «Farming Simulator 22» erscheint erst im November, somit konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuhause nicht schon üben und es konnte praktisch jeder gewinnen. Wer selber mal die neueste Version spielen möchte, der kann an der «Farming Simulator»-Game-Zone bis Sonntag an der Olma eine Proberunde mit dem Traktor machen.