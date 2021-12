Geschenke für Eltern, die schon alles haben

Auf die Frage, was du deinen Eltern schenken sollst, antworten sie immer mit «Nichts, wir haben schon alles»? Hier kommen Geschenketipps für Eltern, die sich nichts wünschen.

Vielleicht ist in unseren Geschenkideen für Eltern etwas dabei für deine Mama, die eigentlich schon alles hat.

Es ist eine Aufgabe, die vielen aufs neue Kopfzerbrechen bereitet: Was schenkt man den Eltern? Viele von ihnen sind so selbstlose Exemplare, dass sie auf die Frage, was sie denn gerne hätten, immer mit «ich brauche nichts» antworten.

Das ist zwar lieb gemeint und auch aus diesem Grund sind Mama und Papa auch die Besten. Doch wenn du ihnen zu Weihnachten eine Freude bereiten willst, ist diese Antwort manchmal etwas frustrierend. Aus diesem Grund folgen hier ein paar Ideen, was du deinen Eltern unter den Baum legen könntest.

Streaming-Spass für zwei

Netflix, Disney Plus, Amazon Prime & Co. füllen Stunden unserer Freizeit mit TV-Shows und Filmen. Dort werden bestimmt auch deine Eltern fündig. Ob ein alter Klassiker oder eine neue Serie: kommendes Jahr könnten deine Eltern sich völlig dem Bingen hingeben. Das Abo dazu bezahlst natürlich du.

Falls deine Eltern nicht technikaffin sind, richtest du ihnen als Tüpfelchen auf dem «i» den neuen Streaming-Service gleich selbst ein und schaufelst dir Zeit frei, um ihnen in Ruhe alles zu erklären und ihnen ein paar passende Filme auf der Watchlist zu speichern. Von diesem Geschenk haben alle Eltern das ganze Jahr über etwas. Deine Eltern können mit Serien und Filmen nicht viel anfangen? Wie wäre es stattdessen mit einem Spotify oder Apple Music Abo?

Mit einem Netflix Abo in HD-Qualität schenkst du deinen Eltern ein Jahr lang Spass: Netflix Abo Standard, Fr. 18.90 im Monat bei Netflix Pexels/John Mark Smith Alle Star Wars Geschichten und Disney-Klassiker gibt es auf Disney Plus: Disney Plus Abo, Fr. 12.90 im Monat bei Disney Plus Instagram/Disneyplus Auf Amazon Prime warten zahlreiche spannende Serien darauf, entdeckt zu werden. Zum Beispiel «The Grand Tour» wird Auto-Enthusiasten Freude bereiten: Amazon Prime Abo, Fr. 9.90 pro Monat bei Prime Video Instagram/The Grand Tour

Blumen, die das ganze Jahr Freude bereiten

Deine Mama oder dein Papa lieben Blumen? Schenk ihnen mit einem Strauss getrockneter Blumen das ganze Jahr über eine Freude. Selbst Menschen, die von sich behaupten, ihr Daumen sei eher schwarz als grün, können diese Pflanzen nicht (mehr) töten. Als kleinen Zusatz schenkst du gleich noch die passende Vase dazu.

Dieses Bouquet in gedeckten Tönen passt zu allen Mamas und Papas, die es lieber dezent und natürlich mögen: Bohemia Bouquet, Fr. 72.– von The Stories The Stories Ein farbenfroher Strauss, dessen Farben bis zu einem halben Jahr erhalten bleiben: Trockenblumenbouquet Sanna, Fr. 50.– von Froilein Blume Foilein Blume Wer es lieber etwas verträumt mag, wird an diesem Strauss Freude haben: Trockenblumenstrauss Fairy Tale, Fr. 82.– von La Fleur Douce La Fleur Douce

Ein Garten, für alle, die keinen haben

Deine Eltern lieben Pflanzen, haben aber keinen Garten? Bei The Green Wolf kann man in Workshops selbst kleine Ökosysteme bauen, die in der Wohnung stehen können und kaum Platz beanspruchen.

Die Mini-Welten funktionieren als eigene Ökosysteme, was auch die Pflege einfach macht. Die grüne Wunderwelt bereitet bei grauem Winterwetter die grösste Freude.

Bau dir dein eigenes kleines Universum, die Workshops finden jeweils in Zürich statt: Micro Garden Workshop, Fr. 90.– bei The Green Wolf Instagram/Thegreenwolf

Für Eltern, die immer Dinge verlegen

Kurz bevor deine Eltern das Haus verlassen, suchen sie immer noch irgendwas? Dann kannst du ihnen mit einem Tracking Gerät, wie zum Beispiel von Tile, das Leben einfacher machen. Die kleinen Plastikanhänger, sogenannte Tiles, zeigen mittels einer App an, wo sie sich befinden. Solltest du dein Handy einmal verlieren, kannst du mit jedem Tile das Handy klingeln lassen - sogar wenn es sich im Stumm-Modus befindet. Erspar deinen Eltern die Suche nach Portemonnaie & Co. und schenke ihnen so indirekt mehr Zeit (und Nerven).

Diese kleinen Helfer machen es dir einfach, Schlüsselbund und allerlei Kleinigkeiten zu finden: Tile Mates im 4er Pack, Fr. 56.90 auf galaxus.ch Tile Auch Chipolo trackt Gegenstände wie Schlüsselanhänger. Die Ocean-Edition rühmt sich als weltweit einziger Gegenstandsfinder aus recycelten Fischernetzen: Chipolo Ocean Edition, ca. Fr. 30.– von chipolo Chipolo

Eine Grussbotschaft vom Lieblingsstar

Deine Eltern besitzen wirklich schon alles? Dann ist das hier vielleicht eine Lösung: Gegen ein bisschen Geld schicken diverse Prominente auf Website s wie Cameo Grussbotschaften. Wünsche deinen Eltern ein gutes neues Jahr , aber lass die Botschaft von 90s - Rapper Coolio überbringen. Oder schicke ihnen einen Gruss von Draco Malfoy aus Harry Potter beziehungsweise Tom Felton . Wer weiss, mit ein bisschen Glück findest du auf Cameo vielleicht auch die Lieblingsmusikerin oder den Lieblingsmusiker deiner Eltern!

Zu guter Letzt: Schreib einen Brief!

Ob du dich gut in Worte fassen kannst oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Was hier zählt, ist die Geste und dass deine Zeilen von Herzen kommen. Was du tun kannst, wenn du nicht weisst, wie du deine Gefühle ausdrücken sollst oder einfach vor einer Schreibblockade stehst, haben wir schon einmal mit der Hilfe von Schreib-Coach Svenja Herrmann für dich aufgeschrieben. Mache das Geschenk besonders, indem du schönes Briefpapier und einen hübschen Umschlag dazu aussuchst.

Jede Schachtel enthält zehn Blatt Papier mit vier verschiedenen Designs: Briefpapier Set Floral Still Life, Fr. 24.90 von Pepin van Roojen bei Orell Füssli Pepin van Roojen Zwölf Postkarten aus der Sammlung des Kunsthauses Zürich: Postkartenset Tiere , Fr. 19.80 vom Kunsthaus Zürich Kunsthaus Zürich Diese Karte gestaltest du selbst: DIY Doppelkarte, Fr. 5.90 von Rico Design bei Manor Manor

Verrat uns deine Geschenketipps für Eltern, die schon alles haben! Womit hast du deinen Eltern schon eine Freude gemacht?