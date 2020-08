Smoothies, also Mixgetränke aus Milch(- A lternativen), Früchten, Gemüsen, Nussbutter und allem, w as dir schmeckt, können super Energie- und Proteinlieferanten sein. Fertigsmoothies sind aber leider oft voller Zucker, mache Smoothies also wenn immer möglich selber und sehe sie als kleine Mahlzeit an!