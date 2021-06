tipps & tricks - Die besten Hausmittel für die häufigsten Putzprobleme

Hast du schon mal gegoogelt, wie du dein WC wieder strahlend weiss bekommst? Oder suchst du nach einer Lösung für das Kalkproblem in deinem Badezimmer? Damit bist du nicht alleine: Die englische Vergleichs-Website money.co.uk hat herausgefunden, welche Putzprobleme am häufigsten bei Google gesucht werden – und wie man sie löst.

Platz 1: Verstopfte Abflüsse

Das offenbar grösste Problem der Google-Nutzerinnen und -Nutzer: Verstopfte Abflüsse. Meist liegt das an einem Gemisch aus Fett- und Seifenablagerungen, Fasern und Haaren, die den Abfluss verstopfen und das Wasser nicht mehr ablaufen lassen. Versuch es mit Wasser, Essig und Backpulver: Erst heisses Wasser in den Abfluss laufen lassen, dann Essig und Backpulver hinterherschütten und 30 Minuten warten. Dann mit mehr heissem Wasser nachspülen. Falls das nicht hilft, musst du zu anderen Mitteln greifen: Einen Draht mit gebogenem Ende in den Abfluss versenken und so die Verstopfung lösen, beziehungsweise das eklige Gemisch herausziehen. Falls das auch nicht funktioniert, den Siphon öffnen: Einen Eimer unterstellen, den Siphon mit der Hand oder einer Rohrzange aufdrehen. Dann mit einer Bürste reinigen und wieder gut zuschrauben.

Platz 2: Tierhaare entfernen

Eine andere Möglichkeit sind Gummihandschuhe: Reibst du damit über eine Oberfläche, laden sie sich statisch auf und ziehen die Haare dann an. Ausserdem gibt es Tierhaarentferner , die du in die Waschmaschine legen kannst, die die Haare anziehen sollen.

Platz 3: Kalk loswerden

Kalk ist ein verbreitetes Problem: Gerade im Norden und in der Westschweiz ist das Wasser sehr hart, enthält also viel Kalk. Dieser lagert sich dann an Wasserhähnen, Duschköpfen und in Kaffeemaschinen und Wasserkochern ab. Die einfachste Lösung für dieses Problem: Essig. Wasserkocher kannst du mit Essig aufkochen und danach gründlich auswaschen. Für Duschköpfe und Wasserhähne etwas Essig oder ein Entkalkungsmittel in einen kleinen Plastikbeutel geben und diesen um die Duschbrause binden. Jetzt musst du nur noch warten, bis sich der Kalk gelöst hat.