«House of Gucci»-Looks günstig nachstylen

Am Donnerstag feiert der Film «House of Gucci» Premiere. Die Outfits des italienischen Luxushauses können sich nicht alle leisten – darum haben wir ein paar günstigere Alternativen für dich zusammengestellt.

Zur Filmpremiere : Die besten «House of Gucci»-Looks für Sparfüchse

Du willst den opulenten Look von Lady Gaga in «House of Gucci»? Den gibts auch günstiger.

Die Geschichte der Familie Gucci kommt diesen Donnerstag in die Schweizer Kinos. Im Film geht es unter anderem um Patrizia Reggiani, gespielt von Lady Gaga, die in die hochkarätige Familie Gucci heiratet. Sie hat grosse Ambitionen für das italienische Modehaus. Diese führen jedoch zu einer Spirale aus Betrug und Rache, die sogar in Mord endet.

Der Film macht nicht nur mit der hochkarätigen Besetzung Schlagzeilen – nebst Lady Gaga spielen auch Adam Driver, Jared Leto und Selma Hayek mit – sondern auch mit den Looks der Gucci-Crew. Wie es sich bei einem Film über ein ikonisches Modehaus gehört, liefert nicht nur die Story, sondern auch die Outfits Drama! Da aber den wenigsten von uns ein Modeimperium gehört, zeigen wir dir Inspo, wie du die Gucci-Looks für wenig Geld nachstylen kannst.

Der ikonische Strickpullover

Das Kleidungsstück machte bereits Schlagzeilen, bevor der Film überhaupt in den Kinos angelaufen war. Der Pullover von Adam Driver, beziehungsweise Maurizio Gucci, ist ein sogenannter Aran-Pullover. Diese Art von Strickpullover haben ihren Namen von den Aran-Islands in Irland. Dort wurden sie ursprünglich von Hand mit unbehandelter Wolle gestrickt, sodass der Pullover auf natürliche Weise wasserabweisend war. Aus diesem Grund sind Aran-Pullis auch sehr teuer.

Mittlerweile gibt es aber auch maschinell gestrickte Varianten, die zwar nicht alle Vorteile eines richtigen Aran-Pullis haben, aber dennoch in Rekordzeit ein Outfit zaubern. Vielleicht machst du voll einen auf Maurizio Gucci und kombinierst deinen Pulli zum Skifahren mit Skihose und XXL-Brille.

Funktioniert auch ohne Skianzug wunderbar: Pullover aus recycelter Wolle , Fr. 34.95 von C&A C&A Die Brille komplettiert den Maurizio Gucci Look: Brille « The Pioneer » Fr. 295.– von VIU VIU

Der weisse Wintermutz

Nicht nur Adam Drivers, auch Lady Gagas Look in dieser Szene ging um die Welt. Die weisse Fellmütze erinnert an eine Papacha. Das ist eine traditionelle kaukasische Kopfbedeckung, die eigentlich nur für Männer und Jungen gedacht ist. Im Deutschen wird sie auch gerne als Kosakenmütze bezeichnet. Dem Tierwohl zuliebe verzichten wir aber auf die Version aus echtem Fell. Im Netz lassen sich auch Imitate aus Kunstfell finden.

Für ein Outfit à la Patrizia Reggiani nimmst du die Farbe der Mütze am besten in deinen Schuhen wieder auf. Dazu passt ein schwarzer Rollkragenpulli und dein liebstes Paar schwarze Hosen wunderbar. Der Look wird durch Statement-Schmuck komplettiert. Dabei darfst du Perlen und Gold ungeniert mischen, genau wie beim Filmlook von Lady Gaga.

Dieser Hut kommt auch mit einer simplen dunklen Denimhose gut: Faux Fur Hat , Fr. 35.90 von Zara

Zara Wenn der Hut doch unbedingt weiss sein soll, hast du mit dieser Bucket-Variante ein vielseitiges Accessoire: Unisex Buckethat , Fr. 75.– von Kangool bei Zalando Kangool

Das rote Wow-Kleid

Im roten Kleid mit den schwarzen Handschuhen sieht Lady Gaga einfach fantastisch aus. Ein dunkles Rot sorgt für einen schönen Teint und passt zu hellen wie dunklen Haaren wunderbar. Und gerade in der kommenden Weihnachtszeit wirkt so ein tiefes rot sehr festlich. Wer gerne etwas extra Luxus will, trägt zum Cocktailkleid ein paar schwarze Handschuhe und vergisst natürlich auch den Schmuck nicht:

Passt auch an die Weihnachtstafel: Cocktailkleid , Fr. 46.– von TFNC bei Zalando TFNC Wenn das Dékolletée noch ein bisschen Nachhilfe braucht: BH « Sexy Comfort » mit Push-Up-Effekt , Fr. 69.90 bei Beldona Beldona Schwarze Handschuhe sorgen für das gewisse Etwas: Lange Lederhandschuhe , Fr. 49.95 von H&M H&M

Der heimelige Pullunder

Zu guter Letzt noch ein Look, der nicht nur auf der Leinwand , sondern auch im realen Leben wunderbar funktioniert und ein prima Outfit für Frauen wie für Männer ist. Für drunter brauchst du lediglich eine dunkle Hose und ein blaues Hemd, darüber wird der Strickpullunder gestylt – der Trenchcoat gibt dem Ganzen weniger Nerd - und mehr Familienimperium-Vibes.

Der Pullunder vom Schweizer Label Collectif mon Amour besteht aus einem Gemisch mit Yakwolle und es gibt ihn sogar in der gleichen Version für deinen Vierbeiner: Pullunder Anais , Fr. 119.– von Collectif mon Amour Collectif Mon Amour Mit einem klassischen Trenchcoat kannst du nie etwas falsch machen: Trenchcoat «Tango» Fr. 169.95 von Mango bei Zalando Mango