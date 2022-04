Die besten Interior-Shows auf Netflix für jeden Geschmack

Spätestens seit «Aufräumen mit Marie Kondo» sind Interior-Serien den meisten Userinnen und Usern bekannt. Es ist aber bei weitem nicht die einzige sehenswerte Sendung, die sich mit Wohnen, Einrichten und Design beschäftigt. Wir zeigen dir sieben Netflix-Shows zum Thema – und sagen dir, welche am besten zu dir passt.

Für Aufräum-Freaks: «The Home Edit»

Wenn du Mario Kondos Sendung geliebt hast, dann gefällt dir diese bestimmt auch: Expertinnen Clea und Joanna (ihnen folgen auf Instagram rund sechs Millionen Menschen) helfen Promis und Normalos beim Entrümpeln, Aufräumen und Organisieren. Die zweite Staffel ist seit dem 1. April verfügbar. In der ersten Folge wird Drew Barrymores Speisekammer organisiert. «The Home Edit» ist die perfekte Show für alle, denen Aufräumen ein wohliges Gefühl im Bauch gibt.

Für Reality-Fans: «Selling Sunset»

Von dieser Immobilien-Reality-Show gibt es bereits vier Staffeln. Die Serie dreht sich um die Mitarbeiterinnen der Oppenheim Group, einem Maklerunternehmen, das im sonnigen Kalifornien luxuriöse Anwesen verkauft. Am 22. April erscheint die fünfte Staffel bei Netflix, die mittlerweile berühmten Maklerinnen Chrishell Stause, Christine Quinn, Heather Rae Young, Mary Fitzgerald, Amanza Smith und Maya Vander sind erneut mit von der Partie. Neben den wunderschönen Anwesen geht es in der Reality-Show aber auch um den Alltag der Protagonisten und um ganz viel Drama.

Für DIY-ler: «Raumkünstler»

Möchtest du einen kreativen Einrichtungsprozess mit viel Handarbeit von Anfang an begleiten? Dann ist «Raumkünstler» (Originaltitel: «Interior Design Masters») wie gemacht für dich. In dieser Show müssen sich angehende Innenarchitekten und Innenarchitektinnen beweisen: Innert einer vorgegebenen Zeitspanne müssen sie einzelne Zimmer oder ganze Musterhäuser neu einrichten. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt ein Job bei einem angesagten Hotel in London. Obwohl bereits drei Staffeln der BBC-Show existieren, ist im deutschsprachigen Netflix leider nur die erste verfügbar.