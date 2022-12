Die besten 5 Kochbücher aus 2022 zum Verschenken

In den (Weihnachts-)Ferien hast du endlich wieder mehr Zeit fürs Kochen . Da zückst du eher ein schön bebildertes Kochbuch mit ausgewählten Rezepten, um dich inspirieren zu lassen, als während der stressigen Arbeitswoche.

Auch als Weihnachtsgeschenk lohnt es sich, solch ein von den Autorinnen oder Autoren oft sehr persönlich umgesetztes Werk zu verschenken. Schliesslich ist es auch ein indirektes Geschenk für genussvolle Stunden in der Zukunft. Wir zeigen fünf neue Kochbücher aus dem Jahr 2022:

Für den Papi: Coming Home – Meine Familienrezepte

In ihrem Kochbuch «Coming Home – Meine Familienrezepte» hat Haya Molcho vom Zürcher Restaurant Neni jedem ihrer vier Söhne, ihrem Mann und sich selbst jeweils ein Kapitel mit israelischen Rezepten gewidmet. Das Buch ist also etwas für die ganze Familie und eignet sich damit perfekt fürs Verschenken innerhalb dieser.

Für dich selbst: Couch Potatoes – Food für faule Tage

Für die Schwester: Taste of Love – Meine Rezepte einfach und vegan

«Taste of Love» von Zineb Hattab im AT Verlag, 49 Franken auf Atverlag.ch .

Das Ergebnis sind köstliche Patatas Bravas, die Zizi an ihre Kindheit an der Costa Brava erinnern, sowie Couscous-Tajines und Pillow Bread – beides fester Bestandteil auf ihren Familienfesten. Dein Weihnachts-Überraschungsmenü wird damit ein voller Erfolg.

Fürs Mami: Ammu – Indische Lieblingsrezepte meiner Mutter

«Ammus Fussstapfen sind für mich zu gross, doch ich folge ihrem Weg und zelebriere mit Essen das kulinarische Erbe und die Kultur meiner Familie», schreibt die in Indien geborene britische Köchin Asma Khan in ihrer Kochbuchwidmung über ihre Mutter. Könnte solch ein Buch vielleicht auch deinem Mami gefallen?

«Ammu – Indische Lieblingsrezepte meiner Mutter» von Asma Khan im AT Verlag, 24.70 Franken auf Galaxus.ch .

Asma Khan hat ihr Buch in fünf Kapitel für jede Lebensdekade gegliedert: die Wohlfühl-Mahlzeiten aus der Kindheit, Gerichte, die ihr das Kochen lehrten, Festtags-Menüs, langsam zuzubereitende Rezepte zum Verweilen in der Küche und einfache, schnelle Rezepte für Eltern.

Für den Götti: Die grüne Küche – Quick & Slow

Es ist das Veggie-Kochbuch für jede Gelegenheit: Mal eine schnelle Nummer, mal üppig zelebriertes Kochvergnügen findest du in «Die grüne Küche – Quick + Slow» von David Frenkiel und Luise Vindahl. Neben 100 modernen vegetarischen Rezepten finden sich hier übersichtliche Zeitangaben für den Alltag.

Im Kapitel Quick finden sich Rezepte, die wenig Arbeit bedeuten und die sich aus dem zubereiten lassen, was der Kühlschrank hergibt. Perfekt für Mittage an Homeoffice-Tagen. Das Kapitel Slow konzentriert sich auf Rezepte für Tage, an denen das Kochen zelebriert werden möchte, Gerichte für die Familie und für Freunde.